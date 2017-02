20 tisuća dolara samo na čokoladu: Nećete vjerovati koliko su koštali Oscari

Foto/Screenshot: Getty Images/Guliver/ABC

NAJGLAMUROZNIJA noć u godini sa svojim sjajem i blještavilom nosi i troškove organizacije koji se penju do iznosa od kojih bi se nekima moglo dobro zavrtjeti u glavi.

Troškovi kampanje, cateringa, oglašavanja, kao i plaće producenata i PR stručnjaka pa sve do vrijednosti kipića i crvenog tepiha - sve to ulazi u brojku od 44 milijuna dolara koliko je iznosila cijena organizacije showa za dodjelu prestižne nagrade Oscar, prenosi The Guardian.

Malo ljudi zna kako se, osim PR i marketing stručnjaka, zapošljavaju i specijalisti za vođenje kampanje filma za Oscar. To su ljudi koji imaju kontakte i koriste strategije kojima dolaze do glasova na Akademiji i tako vrše popriličan utjecaj na ishod dodjele nagrada.

"Postoji cijela kultura dodvaranja Akademiji", izjavio je publicist Bumble Ward. Zabave, ručkovi i večere sastavan su dio ove igre.

Ne iznenađuje stoga da je oko 5-8 milijuna dolara otišlo na troškove "kampanje". Tako je plaća PR konzultanta bila oko petnaest tisuća dolara, dok su troškovi oglašavanja iznosili oko 1 milijun prije nominacija i 800 000 dolara nakon nominacija za nagradu Oscar. Za TV reklame i promocije izdvojilo se 1,5 milijuna dolara, a da ne govorimo o troškovima koji su pokrili putovanja glumaca na razna snimanja i evente, a koji su se popeli na 900.000 dolara.

Organizacija showa iznosila je oko 44 milijuna dolara. U to je bio uključen i after-party koji je koštao 1,8 milijuna dolara, a za sam live show izdvojilo se oko 22 milijuna dolara. Dnevnica voditelja Jimmyja Kimmela bila je 15.000 dolara, dok je plaća sao jednog producenta iznosila 100.000 dolara. Zlatni kip Oscara vrijedi 900 dolara po komadu, a na osiguranje se potrošilo 250.000 dolara.

Zanimljivost je i kako se na crveni tepih dug oko 150 metara potrošilo 24.700 dolara, a čak 20.000 utrošeno je samo na čokoladu.

Ako se dosad pitate kako se ova izdavanja isplate Akademiji, dovoljno je spomenuti kako je prošlogodišnja ukupna zarada Akademije, nakon svih troškova, iznosila 113 milijuna dolara.