85-godišnji djed preko oglasa tražio obitelj koja će ga usvojiti: "Bojim se da ću umrijeti sam"

Ilustracija: Youtube

HAN ZICHENG (85) iz Kine proživio je mnogo toga: japansku invaziju, Kineski građanski rat i kulturnu revoluciju, ali samoću više nije mogao podnositi, piše The Independent.

Tako se u prosincu prošle godine odlučio na pomalo neobičan potez: odlučio je pronaći nekog tko bi ga posvojio.

"Usamljeni starac u osamdesetima, fizički jak. Mogu ići u kupovinu, kuhati i brinuti se za sebe. Nemam kroničnih bolesti. Umirovljen sam iz istraživačkog instituta u Tianjinu s mjesečnom mirovinom od 5900 kuna. Ne bih želio završiti u staračkom domu pa se nadam da postoji osoba ili obitelj dobrog srca koja bi me posvojila, brinula se za mene i pokopala me kad umrem", napisao je on u oglasu koji je zalijepio na autobusnu stanicu u svom susjedstvu.

Han je ispričao da mu je očajnički potrebno društvo jer mu je žena preminula, sinovi ga napustili, a susjedi imaju svoju djecu i stare roditelje za koje se moraju brinuti.

Iako je u to vrijeme bio dobrog zdravlja, bio je svjestan da će godine doći po svoje i da će se tako pridružiti desecima milijuna Kineza koji svoju treću dob preživljavaju sami.

Njegova se priča proširila nakon što ga je jedna žena vidjela kako lijepi oglas i njegovu poruku objavila na društvenim mrežama.

Iako je nakon toga pronašao nekoliko novih prijatelja, Han do smrti nije uspio pronaći obitelj koja bi se brinula za njega.

Posljednje dane svog života proveo je i dalje tražeći društvo. Telefonski je komunicirao s linijom za psihološku pomoć starijim osobama, a imao je i dva studenta koji su ga redovito kontaktirali.

Popis poziva s njegova telefona pokazao je da je nedugo prije smrti nazvao jedan broj, a novinari su uspjeli doznati da su ga otpremili i u bolnicu.

Njegov najveći strah, da će umrijeti sam u svom krevetu, ipak se nije ostvario.