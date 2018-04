ABBA snimila dvije nove pjesme, a onda uslijedio hladan tuš za obožavatelje

Foto: Instagram

NAKON što je objavljeno da se ponovno okupila grupa ABBA i snimila dvije nove pjesme, uslijedio je hladan tuš za obožavatelje. Britanski mediji pišu da grupa ne planira ponovno održavati koncerte niti više ikad nastupiti zajedno uživo.

Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson i Frida Lyngstad nove pjesme su snimili za potrebe televizijskog showa i turneje na kojoj će pjesme izvoditi njihovi avatari. Informaciju da od prave turneje ipak nema ništa, potvrdio je i njihov poslovni partner Gorel Hanser.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Svi smo se složili da bi, nakon 35 godina, moglo biti zabavno ponovno se udružiti i vratiti u studio. Pa i jesmo. I bilo je kao da je vrijeme stajalo i kao da smo sve ovo vrijeme bili samo na kratkom odmoru. Ekstremno radosno iskustvo. To je rezultiralo s dvije nove pjesme i jedna od njih, I Still Have Faith In You, bit će emitirana u TV specijalu u prosincu, a izvodit će je naše digitalne verzije", napisali su članovi ABBE na svom službenom Instagram profilu.