Aleksandra Mindoljević preživjela moždani udar i hitnu operaciju: "Više nisam ista"

BIVŠA TV voditeljica, a danas sveučilišna nastavnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Aleksandra Mindoljević Drakulić na Facebooku je progovorila o borbi za zdravlje. Prije pet mjeseci je doživjela moždani udar i hitnu operaciju trombektomije.

"Zanimljivo je da sam prije moždanog udara imala 8 operacija. Bili su to sve ginekološki zahvati, svake godine jedan, i to od moje 29-te do 37-me zbog endometrioze i primarnog steriliteta. Sve dok konačno nisam uz pomoć IVF metode u 37. godini života rodila moju najveću ljubav Olega. Nakon te goleme sreće u medijima sam bez imalo srama mogla govoriti sve o tome. Jer je kraj tog životnog razdoblja za mene bio obilježen nečim apsolutno najvrjednijim – pobjedom i novim životom. Mislila sam da sam sve te godine, svim tim zahvatima, odradila sve. Da sudeći po broju operacija, ne bih trebala imati u životu više nijednu. Uostalom, toliko je starih ljudi koji su preživjeli bez bolnica, pa sam se i ja nekako usudila vjerovati da bi tako moglo biti i sa mnom", započela je svoju priču.

Dodala je 2014. zbog hernije diska trebala na operaciju kralježnice, ali je vježbanjem uspjela normalizirati svoje svakodnevno funkcioniranje.

"I dok sam ležala u kući zbog bolova govorila sam: Eto ti sad! To ti je zbog svih onih knjiga koje pišeš... Plakala sam, osjećala bolnu paraliziranost i bila na rubu napadaja panike. Iz ležećeg bih se položaja dizala oko 10 minuta a kad bi mi bilo što palo iz ruku to je uvijek i ostajalo na podu... No, da mi je tada itko rekao da ću još imati tri godine života (do moždanog), vjerojatno bih to protumačila projekcijom tj. da, jado koji to govori, zacijelo ima i previše vlastitih muka i da mu na toj zloći svakako treba oprostiti", nastavila je.

Dodala je da je prošlo nešto manje od pet mjeseci od moždanog udara i hitne operacije trombektomije, koja je trajala dva ili tri sata.

"Da sam došla malo kasnije, kažu ... Imali ste silnu sreću! Možete slaviti svoj drugi rođendan! I ja sama, ova od sad, više nisam ista. Tijelom mi prolazi tjeskoba i zabrinutost, a katkada osjećam samo strah od smrti. Nakon 17 dana bolnice i dvije operacije (druga je bila zbog komplikacija u liječenju), jedva sam čekala otpust kući. Ja na postintenzivnoj neurologiji među osamdesetgodišnjacima, smrti oči u oči. Hoće li život sada biti nešto drugo? Oleg je bio kod kuće kad mi se to dogodilo. Silna vrtoglavica, mrači mi se, ne mogu ustati iz kreveta, potpuna nemoć, frfljam. Bio je sabran, odmah je nazvao tatu i rekao mu: 'Tata, moraš doći doma, mami nije dobro'. Čučala sam u kutu sobe ispod kreveta u pidžami u polusvjesnom stanju kad su došli po mene. Osjećala sam silnu zahvalnost i nije me bilo strah. To neću nikada zaboraviti. 15. 9. 2017.', napisala je na Facebooku.