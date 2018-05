Antonija Blaće promijenila imidž, fanovima zapeo za oko jedan drugi detalj

Foto: Instagram

ANTONIJA BLAĆE promijenila je frizuru te oduševila svoje prijatelje i pratitelje na društvenim mrežama.

"Hair done, glasses on", napisala je uz fotku s novim šiškama i sa svjetlijom bojom kose. Za svoje novo izdanje popularna voditeljica dobila je isključivo komplimente te brojne lajkove. No neke je zanimalo i gdje je nabavila lančić. "Baš mi se sviđa što su nejednaki", "lančići posebnim dobro se uklapaju u look", neki su od komentara.

38-godišnja voditeljica prije nekoliko dana najavila je kako će ovo ljeto za nju biti ljeto glazbenih festivala, a otvorit će ga već za nekoliko dana u Umagu.

Nakon završetka Big Brothera voditeljica puni baterije za novi projekt koji ju čeka, a riječ je o showu Život na vagi, u kojem ima funkciju kreativne producentice.