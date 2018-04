Avicii prije dvije godine: "Ne mogu vjerovati što sam napravio, no platio sam visoku cijenu"

Foto: Guliver Image/Getty Images

"SRETNIJI sam, nakon dugo vremena nisam toliko pod stresom", rekao je za magazin Billboard 2016. godine Avicii, čija je smrt danas potresla glazbeni svijet.

"Avicii izgleda umorno. Umorno, ali sretno", započinje magazin priču o mladiću koji se glazbom počeo baviti sa 16 godina. U to vrijeme bio je na putu iz Bahreina, gdje je nastupao na festivalima, potom je nekoliko sati proveo u Cannesu, nakon čega je krenuo na, kako je vjerovao, posljednji dio svoje zadnje turneje.

Intervju s njim Billboard je odradio svega tjedan dana nakon što je šokirao obožavatelje objavom da se povlači s turneja. Odluku je obznanio otvorenim pismom na svojoj web stranici.

"Prije dva tjedna uzeo sam vrijeme kako bih se vozio po Americi s prijateljima i svojim timom kako bih sagledao stvari iz drugog kuta. Pomoglo mi je to da shvatim da mi je potrebna promjena", napisao je.

"Bio sam nervozan kad sam to pisao, uglavnom jer sam se bojao da ću ispasti nezahvalan. No dobio sam toliko poruka podrške od prijatelja iz branše, drugih DJ-eva i glazbenika. Podrška fanova je nevjerojatna. Čak je i reakcija medija bila odlična. Tako da, prošlo je puno bolje nego što sam mislio", dodao je u intervjuu.

Osvrnuo se i na posprdnu poruku koju mu je poslao kanadski producent deadmau5, koji ga je tagirao pored crteža Barta Simpsona s natpisom na torti "Barem si pokušao".

"Da, vidio sam to. U redu je, nije moj problem ako on ne može stati", rekao je Avicii.

Dotad se prilično mučio sa zdravstvenim problemima, među kojima je akutni pankreatitis uzrokovan pretjeranim konzumiranjem alkohola. Nakon što su mu uklonjeni žučni mjehur i slijepo crijevo, otkazao je niz nastupa kako bi se oporavio.

"Morao sam to napraviti radi zdravlja. Ta scena nije bila za mene, ne nastupi i glazba, nego stvari koje su dolazile s tim, a koje mi nisu bile prirodne. Svi drugi dijelovi tog posla. Ja sam introvertirana osoba pa mi je to teško. Bilo je tu previše negativne energije", rekao je.

"Danas, duboko usađenih očiju na blijedom i upalom licu, Bergling i dalje izgleda daleko od zdravog, ali barem se smije", dodaje Billboard.

"Sretan sam, osjećam se slobodno. Sviđa mi se što opet imam svoj privatni život i mogu se fokusirati na sebe nakon dugo vremena. Ovo je bila najteža odluka u mom životu, no isplatila se. Dugo nisam bio sretniji i manje pod stresom. Ne mogu reći da nikad više neću imati koncert, ali mislim da se nikad neću vratiti turnejama", rekao je.

Tijekom karijere osvojio je dva MTV Music Awardsa, jednu Billboardovu glazbenu nagradu i dvije nominacije za Grammy.

"Bilo je to ludo putovanje. Počeo sam producirati sa 16 godina, na turneje sam krenuo s 18. Radio sam 100 posto. Kad pogledam svoj život, pitao sam se je li moguće da sam to napravio. Bio je to najbolji period mog života, no došao je s cijenom, stresom i tjeskobom", rekao je.

Najavio je da će se nakon završetka turneja posvetiti novoj glazbi te da će je vjerojatno baš zato što neće biti turneja biti još više nego dosad.

