Aviciijeva tajna cura otkrila posljednje riječi koje joj je rekao

PRIJE dva tjedna švedski DJ Avicii je preminuo, a prije nekoliko dana objavljeno je da je počinio samoubojstvo.

Iako se nije oglašavala odmah nakon njegove smrti, njegova djevojka Tereza Kacerova ipak se na Instagramu oprostila od svog dečka.

"Dragi Tim, proteklih dana čekala sam da me netko probudi, da mi kaže da je ovo bolesna šala i grozna pogreška. Mislim da sam konačno počela shvaćati da te zbilja nikad više neću vidjeti", započela je svoje pismo.

Dodala je da je prvih nekoliko dana nakon njegove smrti od njegovih prijatelja tražila dokaze da je on zaista mrtav te čitala članke o tome.

"Svaki put kad bih vidjela RIP i Avicii u istoj rečenici ili datum tvoje smrti, ponovno bih se šokirala. Kad sam vidjela da su ti promijenili biografiju na Instagramu iz 'je' u 'bio je', jecala sam. Zurila bih u to i po nekoliko minuta, pokušavajući shvatiti da si umro 20. travnja 2018. To nije imalo smisla. Bio si premlad i predivan te sam te previše voljela da bi to pisalo uz tvoje ime. Maknula bih pogled, a kad bih opet pogledala, i dalje je to pisalo. Više se ne budim s tvojom glavom na svojim prsima i Lukinim na ramenu. Umjesto toga, svako jutro izlazim iz sna u stvarnost, a srce mi luđački udara. Pokušava li kucati za nas oboje?", nastavila je.

Otkrila je i koje su bile posljednje riječi koje joj je uputio.

"Posljednje riječi koje su mi rekao bile su 'Volim te'. Volim i ja tebe kao što ti voliš meksičku Coca Colu, i još malo više", napisala je.

