BB Lucija: Znala sam da neću pobijediti

IZNOSU od 371.000 kuna i tituli druge Hrvatice pobjednice Big Brothera u ovoj se sezoni najviše približila Splićanka Lucija Stojak. Mnogima je već njen ulazak u superfinale bio iznenađenje, no velik je broj onih koji su navijali za nju jer je bila iskrena i sve je govorila u lice.

Tako je bilo i u ovom intervjuu, Lucija je iskreno rekla što misli, bez uvijanja. A zanimalo nas je kako je izgubiti, što će biti s Antonijem, je li joj žao zbog svih tih svađa...

Je li ti žao što si bila tko blizu pobjedi, a izmakla ti je iz ruke?

Nisam očekivala doći do superfinala, a kamoli da ću biti među zadnja dva stanara u kući, tako da mi nije žao.

Što ti je prolazilo kroz glavu dok ste Orky i ti sami u kući čekali rezultate?

Znala sam da neću pobijediti.

Tko je bio tvoj favorit?

Moji favoriti su bili Ana, Antonio i Orky.

Antonio je i sinoć u studiju priznao da se zaljubio, kakav će biti vaš odnos nakon izlaska iz kuće?

Što se mene tiče, sve će biti kako treba, ali sve ovisi kako će biti nakon što pogledam neke stvari iz ovog "normalnog" života.

Velikom dijelu gledatelja nije se svidjelo to što si se često svađala. Je li ti sad žao zbog neke svađe iz kuće ili misliš da su sve bile s dobrim povodom?

U svakom trenutku sam rekla ono što sam mislila, a kako su ljudi to doživjeli, nažalost, nije do mene. Ipak, da sam ikako drugačije reagirala, to ne bih bila ja.

Kakvi su ti planovi nakon završetka showa?

Vidjet ćemo što će dragi Bog poslati.

S kim od stanara želiš ostati u kontaktu nakon svega? S kim ne želiš?

Voljela bih ostati sa svima u dobrim odnosima. Ne mrzim nikoga i ne vidim zašto se ne bih sa svima družila, mada vjerojatno neće tako biti.

Što je najbolje, a što najgore što ti dogodilo tijekom boravka u Big Brother kući?

Najbolje je što upoznaš sebe na način na koji nisi vjerovao da se možeš upoznati. A najgore je biti odvojen od svojih bližnjih.

Što kaže tvoja obitelj i prijatelji na tvoj boravak u kući?

Svi su jako ponosni i kažu da sam zaslužila pobjedu.

Jesi li već čitala komentare po društvenim mrežama na svoj boravak u kući? Zanimaju li te uopće?

Neću ovisiti o njima, ali da sam malo pogledala, jesam. Na svom Instagramu sam vidjela pozitivne komentare. Nisam još sve sagledala, ali svakako sam ugodno iznenađena.