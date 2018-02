Big Brother: Zbog trganja stolice Lucija dobila tri kazne, jedna joj jako teško pala

Foto: RTL

NAKON što je Lucija u zanosu nedavnog partyja razbila čašu i potrgala stolac, Big Brother ju je odlučio kazniti.

"Lucija, ti si dva puta sudjelovala u kršenju pravila Big Brother kuće. Svi stanari će jedan za drugim predložiti svoju kaznu", poručio je strogim glasom Big Brother Luciji.

Većina stanara složila se da se Splićanka iskupi čišćenjem kuće i pranjem čaša sljedećih tjedana.

"Bio to dio njezine osobnosti ili ne, trebala bi se suzdržati od razbijanja u Big Brother kući", komentirao je Luka, dok je Anezi predložila da se skine s ukupnog budžeta i kupi stolac. Iako je Lucija najviše kliknula sa svojim sugrađaninom Tomislavom, on ju je poželio kaznite onime što će joj najviše zasmetati. "Mislim da se ne bi trebala šminkati tjedan dana", izjavio je, a s čime su se odmah složile Ana i Renata. "To možete zaboraviti odmah", Lucija je odrješito odgovorila.

Ipak, Big Brother u konačnici je odlučio da će glasna 23-godišnjakinja, za kaznu, deset dana prati posuđe. Ali, nije stao na tome. Situaciju je "zapaprio" s još dvije kazne – Lucija će dobiti materijal da izgradi novi stolac te treba odabrati jedan dan u tjednu kada se ne smije šminkati. Posljednja naredba Luciji je najteže sjela.