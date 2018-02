"Bili smo katolička, a sad smo Luciferova zemlja": Dječji kostim Djevice Marije ne sviđa se svima

Screenshot: PartyPops

ELSA i Ana, Pepeljuga, princeza Sofija i druge princeze svih vrsta uglavnom su u vrijeme maškara hit među djevojčicama, no nepoznatom nekome palo je na pamet da bi se djeci mogao svidjeti i kostim - Djevice Marije.



U jednom popularnom web shopu tako se uz ostale imaginarne junakinje ni kriva ni dužna našla žena u koju se ufaju mnogi, a dok su neki to shvatili kao dobru foru, drugi nisu nimalo oduševljeni što se Isusovu majku stavlja u kontekst maškara.







"Bože moj Bože moj a zamislite da se poigrate s nekim islamskim ili nekim drugim vjeroispovijestima. Al katolici s njima morete kako god hoćete. Gnjusno", "Kažu da ja Hrvatska katolička zemlja, po komentarima kao da smo Luciferova zemlja ili da - sramota!", samo su neki od negativnih komentara koji su uz objavu na stranici Meanwhile in Croatia dobili na desetke lajkova istomišljenika."Jel to dila isti onaj što je "osmislio" krpenu bebu Gospe i igru Gospa. Sve što se može utržit", kaže pak jedan od čitatelja, dok se drugima ideja sviđa, ali - nisu zadovoljni što je kostim dostupan samo u veličini do 13 godina.Inače, iako je u ponudi i u aktualno vrijeme maškara, kostim Djevice Marije zapravo se na spomenutom web shopu nudi u kategoriji božićnih kostima, zajedno s kostimom anđela, Svetog Nikole i Svetog Josipa.