Bivša cura se oprostila od Aviciija na Instagramu pa je njegovi fanovi počeli brutalno vrijeđati

SMRT švedskog DJ-a Aviciija danas je tema broj jedan u svim svjetskim medijima. Iako se obitelj slavnog glazbenika nije oglašavala nakon potvrde smrti, njegovi prijatelji i kolege zasuli su društvene mreže oproštajnim porukama.

Na Instagramu se oglasila i njegova bivša djevojka Emily Golberg koja je objavila dvije fotke na kojima se njih dvoje ljube.

"'Hajde, dušo, ne diži ruke od nas. Odaberi me i ja ću ti pokazati ljubav.' Ovo su stihovi iz pjesme koju je Tim napisao za mene. Voljela bih da sam bila vrijedna toga i njegove ljubavi. Dvije godine koliko smo bili zajedno bio je moja najbliža osoba, najbolji prijatelj. Sada ne mogu pogledati slike, a da znam da mu nikada više neću vidjeti lice. I dalje zbrajam svoje misli. Hvala vam svima na porukama podrške. Probudite me kada se sve ovo završi, jer ne želim da je to stvarno. Počivaj u miru", napisala je Emily, koja je s Aviciijem bila u vezi od 2013. do 2015. godine.

Međutim, njezina gesta nije oduševila sve. Mnogi Aviciijevi fanovi napali su Emily zbog objave fotki na kojima se ljubi s njim. Izvrijeđali su je, neki psovali, a neki nazvali pogrdnim imenima.

"Prekinuli ste prije tri godine, čemu ove fotke?", "Kurvetina željna pažnje, gadiš mi se", "Očajna si za pažnjom, sram te bilo", samo su neki od komentara poteza bivše djevojke preminule zvijezde.