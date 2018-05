Blake Lively prestala je pratiti Ryana Reynoldsa i obrisala sve fotke, ali to nije najčudnije

Foto: Guliver Image/Splash/Instagram

BLAKE LIVELY, koju na Instagramu prati 20,4 milijuna ljudi, iznenada je obrisala sve svoje fotografije, čak i onu profilnu, te je prestala pratiti gomilu ljudi, među kojima i svoga muža Ryana Reynoldsa.

Nakon toga objavila je fotografiju završene igre vješala i pitanje "Što se dogodilo s Emily", koje sad stoji u njezinoj biografiji na Instagramu. U međuvremenu je i tu fotografiju obrisala.

Kao da to sve njenim fanovima nije dovoljno čudno, Blake sad prati 36 ljudi i svi se zovu Emily Nelson.

What on earth is going on with @blakelively insta? 🧐🤨 — FNB 🍍 (@freya_nb) 1. svibnja 2018.

If Blake lively and Ryan Reynolds are separated then I am blocking every single guy in my phone and social media bc I will lose faith in “love” TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA 1. svibnja 2018.

BLAKE LIVELY FIX YOUR INSTA RIGHT NOW BEFORE I SCREAMMM — Natalie ♡ 2 (@waywardbriana) 1. svibnja 2018.

Mnogima je na pitanje što se događa s Blake prvo na pamet pao najočitiji odgovor - promovira svoj novi film, A Simple Favor.

Film je režirao Paul Feig, a uz Blake, u njemu glumi Anna Kendrick. S obzirom na to da je riječ o adaptaciji romana, već je poznato da se glavni lik zove Emily Nelson, a taj lik misteriozno nestane. U kinima bi se trebao pojaviti 14. rujna.

"Može li mi netko reći zašto me prati Blake Lively i zašto joj ovo piše u biografiji? Zbogom, okrutni svijete, moje vrijeme je došlo", našalila se jedna od Emily Nelson koje po novom Blake prati.

ALRIGHT SO LONG FUCKING LOSERS MY EGO IS ETERNALLY THROUGH THE ROOF BYE pic.twitter.com/mKT8hVOBLO — emslay (@emilayyy97) 1. svibnja 2018.

S obzirom na to da joj je taj status lajkao Ryan Reynolds, riješena je i briga oko toga je li sve u redu s Blakeinim brakom.

Budući da je obrisane fotografije s Instagrama nemoguće vratiti, zauvijek su nestala bockanja Blake i njezina muža na Instagramu.