Bloger Krule otvorio dušu: "Stvoriti sto kuna kad nemaš ni kune, postao sam svjetski prvak u tome"

Foto: Facebook

BLOGER Krule, poznat po duhovitom komentiranju tužne hrvatske realnosti, ovaj put se ni sam nije mogao oteti surovoj stvarnosti pa je putem Facebooka istresao dušu svojim prijateljima i pratiteljima.

Između ostalog otkrio je zašto ponekad plače i zaključio da ljudi znaju o čemu priča jer se i sami nalaze u sličnim situacijama.

"Pun mi je kurac snalaženja... doktorirao sam ga i to u punom smislu te riječi... dokurčilo mi je... od svega više... umorilo me... jako sam umoran.

Stvoriti 100 kuna kad nemaš ni kune, postao sam svjetski prvak u tome... i to me umorilo... a opet... ako ih ne stvorim, najebo sam... to je ono najgore... vjerujem, znate o čemu pričam. To je jedan takav začaran krug od kojeg ti se želudac okrene. Nekad... nekad spustim glavu u jastuk pa zaplačem... da, ne sramim se to reći, zaplačem... samo da se olakšam... svaka suza mi kilu tereta skine... bude mi lakše... a onda u jutro kad sunce svane... stvori majstore snalaženja sto-dvista kuna... pun mi je kurac toga.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

¸

Nastupi? U zadnjih 5 godina odradio sam oko 160 nastupa (ako mislite da je to puno, to je go kurac a ne puno)... sve i jedan nastup bez naplate ulaznica... na svakom nastupu sa sobom vučem svoje knjige koje možete uzeti... ali isto tako, kompletna knjiga vam besplatno stoji na mom blogu di, dok serete na wc školjci, možete skrolati i čitati ju za džaba. Da nema vlasnika/ca birtija koje žicam pare za troškove, kurac bi me ikad na nastupu vidjeli. To vam je tako i samo tako.

Na današnji dan... sam nezaposlen. Da, nezaposlen sam. Prije par godina sam bio gost u Nedjeljom u 2 gdje sam javno rekao da radim na crno... jel ono... na crnjaka. Danas isto radim na crnjaka. I toga mi je pun kurac... rada na crnjaka... spada pod snalaženje... pun mi je jebeni kurac toga.

I zato... kad čitate moje tekstove... oni su ona najgora verzija vas samih... jer isto plivate u govnima poput mene."