Bloger Krule podijelio urnebesnu priču iz "blaženog doba bez interneta": "Nabavili smo drugog crnca"

BLOGER Krule podijelio je priču koja je vjerojatno bila moguća jedino prije interneta, a bit će vam jasno zašto čim je pročitate.

"Blaženo ono doba bez interneta... interesantna priča... pročitajte je do kraja ako vam se dade Spustim se večeras do lokalne birtije... baze jel... sjednem... tamo više manje standardna postava... jebiga... ka u "Kafiću Uzdravlje"... i tako... obradimo teme ka što su treba li uvesti javne kuće ili ne, kako za muške tako i za žene... legalizacija marihuane... jel golf dvojka bolji od golfa sedmice... ko nam to u kafani sere a nikad ne povuče vodu... gdje je u gradu najbolji burek... ko je kad zadnji put drko a da nije bilo danas... ima li života u Svemiru i Njemačkoj...

Pa se dotakli i interneta... pa veli Štrukson - Jebo internet! Da je bilo interneta kad smo u Opatiji organizirali party... isti bi propa ko pjesma Jelene Rozge na engleskom! - Rozga ima pjesmu na engleskom??? - Nema ... tu odahnušmo... al Štrukson nastavi: - Stupili mi u kontakt sa D.J.-em iz Amerike. Sve dogovorili. Na dan kad je trebao doći, zove on, kasni mu let... neće stići... a mi prodali iljadu ipo karata.

- Znači party propo? - Jes propo moj kurac... nabavili smo drugog crnca - Kako misliš "nabavili drugog crnca"??? - Ovaj što je iz Amerike treba doći... čovjek je crnac... to je najbitnije u cijeloj priči. - E... i??? - Pa mi zapalili za Trst - Pošto u Trst? - Po crnca - Kako misliš po crnca? - Lijepo... crnca... crnca jebogati... crnca! - Jebeš mi sve... ne kontam - Prati me sad... znači ošli smo u Trst... znaš one po Trstu što na njihovoj placi prodaju satove lažnjake? - Da - E našli jednog takvog... crnca!... dali mu 200 njemačkih maraka samo nek dođe u Opatiju na party... sve mu platili... samo nek stane na binu... sve mu mi pripremili... i gramofonske ploče... samo nek se pravi da šarafa šarafe po onom pultu - Krutejebo, i čojk došao?

- Stari... on je šarafo ko pravi. Dok je on šarafo, iza zavjese je jedan lokalni miksao mjuzu. Pa to ti velim... nije bilo interneta, što je publika znala koju pičku materinu, znali su samo da je D.J. crnac... njega su i dobili. - I party uspio? - Do u jutro u 8 - Krutejebo... ovo jača priča od one kad smo nabavili premijera Hrvata koji ne zna riječi hrvatskog - Oreškovića? - Yes!"