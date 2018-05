Dok se mi svađamo oko Istanbulske, 88-godišnja baka objasnila je sve

Screenshot: YouTube/Twitter

DOK SE kod nas lome koplja oko Istanbulske konvencije i rodnog identiteta, ova je baka pokazala da bi od nje i mnogo mlađa ekipa mogla učiti o toleranciji.

Jedan je korisnik Twittera podijelio obiteljsku raspravu oko identiteta LGBT osoba, a mišljenje njegove 88-godišnje bake oduševilo je internet.

Do rasprave je došlo kad se njegov otac požalio da mu je teško popratiti kako se definiraju osobe koje ne pripadaju heteroseksualnoj populaciji, a baka ga je brzo poklopila.

"Puno je bolje da stvari stoje ovako nego da se ljudi moraju skrivati ili čak počiniti samoubojstvo jer nitko ne razumije što oni jesu. Ništa te ne košta pokazati poštovanje", rekla mu je ona.

Dad ranted about how LGBTQIA+ identities were getting too confusing to keep up with, my 88 year old grandma shut him down. “The way things are now is better than when people had to hide away or killed themselves because nobody understood who they were. Respect costs you nothing.”