Dva Hrvata i Amerikanac krenuli su pješke na 2300 km dugu šetnju od Iloka do Prevlake

Foto: CLDT

NAŠ najpoznatiji dugoprugaš Nikola Horvat je nakon višegodišnjih priprema na startu pješačke pustolovine kroz Hrvatsku u kojoj će narednih mjeseci prijeći 2300 km staza od Iloka do Prevlake, a društvo će mu praviti jedan Hrvat i jedan Amerikanac.

Cijela priča započinje 2016.godine, a za Nikolu i ranije. Te je godine Nikola postao prvi Hrvat i jedan od rijetkih koji je prepješačio Pacific Crest Trail (PCT), 4300 km dugačku planinarsku stazu od meksičke do kanadske granice u SAD-u.

"Taj mi je put okrenuo život naglavačke, i to na najbolji mogući način", tvrdi Nikola, prvi hrvatski thru hiker.

"Još prije odlaska na PCT u glavi mi se kuhala ideja da jednu takvu stazu za hodanje napravim ovdje kod nas, no prvo je valjalo otići othodati tih 4300 km i naučiti sve finese i informacije kako bih se osposobio da takvo što prenesem i u Hrvatsku. Svrstao sam se u 15% najtvrdoglavijih koji su te sezone uspjeli doći do kanadske granice te sam zaključio da je sada pravo vrijeme za napraviti Croatian Long Distance Trail", objašnjava Nikola.

Nikola je ubrzo nakon povratka s grupom istomišljenika osnovao Udrugu Long Distance Trail Hrvatska, a zatim je krenuo mukotrpan posao trasiranja, obilaska terena, povezivanje s ljudima na terenu, i to sve u vlastitom aranžmanu. Tijekom prošle godine po trasi CLDT-a (Croatian Long Distance Trail) prošao je član Udruge Branko Maretić Dečina koji je na noge prešao gotovo 900 kilometara od Iloka do Žumberka i tako postao prvi koji je prošao najduljom stazom za hodanje u Hrvatskoj. Dovoljno da se uključi i s Nikolom krene na novu avanturu.

Staza starta u Iloku iz najistočnije točke Hrvatske i ide na zapad neasfaltiranim putevima do Svetog Martina na Muri i potom ulazi u Sekciju B koja vodi do Savudrije. Iz najzapadnije točke starta Sekcija C i vodi sve do Prevlake.

Staza je neprekinuta u svih 2280 km, a prelazi preko Papuka, Bilogore, Kalnika, Železne Gore, Strahinjčice, Ivanščice, Medvednice, Žumberka, Gorskog Kotara, Ćićarije, Učke, Sjevernog i Južnog Velebita, Dinare, Kozjaka, Svilaje, Mosora, Biokova, Pelješca i Snježnice, a na tom putu prolazi uz ili kroz (između ostalih) Vukovar, Osijek, Našice, Viroviticu, Koprivnicu, Čakovec, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Delnice, Umag, Pazin, Rijeku, Split, Omiš, Ploče i Dubrovnik.

Nikoli Horvatu i Branku Maretiću Dečini društvo će praviti 64-godišnji Matt Bisenius iz Portlanda, koji se s Nikolom sprijateljio od dvjestotog kilometra u pustinji Južne Kalifornije na PCT-u. Po procjenama, trebat će imod 90 do 100 dana da kompletiraju cijeli Croatian Long Distance Trail.