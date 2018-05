Ekskluzivno! Mikronis poklanja jedinstveni Lenovo ThinkPad 25 laptop

Foto: Press

THINKPAD je prošao dug put od 1992. Bio je na vrhu Mount Everesta i u dubinama oceana.

Znanstvenici su koristili ThinkPad za proučavanje bioraznolikosti pod nadstrešnicama u prašumama. Putovao je cijelom dužinom Plavog Nila i rijeke Nil, na prvoj ekspediciji takve vrste.

NASA je oduševljeno prihvatila ThinkPad, na Međunarodnoj svemirskoj postaji i na svemirskoj postaji Mir.

Zahvaljujući Butterfly dizajnu ranog modela, ThinkPad je čak postao i dio stalnog postava Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku.

Nije čudo da se prodalo više od 100 milijuna tih nevjerojatnih uređaja i da je ThinkPad globalno br. 1 poslovno prijenosno računalo svih vremena!

ThinkPad 25 zadržava nekoliko ključnih estetskih značajki prvobitnog modela, kao što je klasična tipkovnica sa 7 redaka (sada s pozadinskim osvjetljenjem) i plava tipka Enter s plavim naglascima na pod-tipkama.

Posebno izdanje logotipa ThinkPad 25 dopunjava retro izgled, zajedno s specijalnom ambalažom. Ova vraćanja u davne godine, podržana su nekim od najboljih suvremenih tehnoloških dosega poput 8. generacije Intel Core i7 procesora Windows 10 Pro, i NVIDIA GeForce grafike. Dolby Audio Premium poboljšava kvalitetu zvuka, dok 14" zaslon osjetljiv na dodir ima FHD značajke, kako biste mogli uživati u svim aktivnostima, bilo da radite ili se zabavljate. Štoviše, možete ostati iskopčani do 18 sati. To nije prijenosno računalo. To je ThinkPad.

Želite li postati vlasnik jedinog primjera u Hrvatskoj Lenovo ThinkPad 25 više pročitajte na www.mikronis.hr