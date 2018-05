Emotivna objava Bojane Gregorić Vejzović: "Dijete sam rastavljenih roditelja..."

Foto: Instagram

BOJANA GREGORIĆ VEJZOVIĆ dirljivom objavom na Instagramu starijem bratu Tomislavu čestitala je rođendan.

"Dijete sam rastavljenih roditelja. Iako sam imala srećeu da su starci ostali u dobrim odnosima te je tata bio dio mojeg odrastanja, moj 11 godina stariji brat Tomislav uvelike je preuzeo brigu u svakodnevici koja je tražila prisutnost sada, odmah i ovdje. Od vođenja u vrtić, pisanja zadaća i pokoje čvrge jer mi je matematika bila muka, što on kao budući dipl.ing. elektrotehnike nije mogao shvatiti, zbog čega mi je i dodijelio nadimak kmet. Od brige jesam li i koliko pojela za doručak. Vožnji biciklom, vođenja u park, nagledao su kung-fu filmova zbog mene. Nebrojeno puta dojurio je i donio mi stvari koje sam zaboravila za trening...U disco sam prvi puta išla u njegovoj pratnji, vodio me na prvi koncert u životu Spandau Ballet, kada me nosio na leđima. Nema riječi kojima bih opisala njegovu požrtvovnost i ljubav. Stara slika za starca...ma ne, ne da se fotkat baš i odbija mreže....kmet. Sretan ti rođendan brath. Volim te do mjeseca i natrag", napisala je glumica uz staru bratovu fotografiju, a vrlo brzo čestitkama su se priključili i njezini prijatelji i pratitelji, koje je emotivna i iskrena objava oduševila.

