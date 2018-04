Enis poručio Zvjezdici Jakovu: "Prijatelju, ja bih se za tebe borio do kraja showa"

Foto: Press

I U DRUGOJ emisiji Zvjezdica samo troje kandidata od njih desetero je izborilo prolaz u polufinale, a to su Ivona Bilić-Prcić, Lara Herceg te Jakov Jozinović.

Ipak, žiri se našao na velikim mukama jer je svih desetero klinaca pokazalo zavidne pjevačke sposobnosti, a čak njih petero je dobilo svih pet stolica od žirija.

Ivona je izvela pjesmu I have nothing od Whitney Houston i žiri ostavila bez riječi, ali sa suzama u očima. Talentirana 14-godišnjakinja je svojim nastupom pomela konkurenciju i zaslužila lovorike.

Lara Herceg, također 14-godišnjakinja izvela je pjesmu Hair, ali žiriju je ponudila i nešto potpuno novo. Naime, Lara je pokazala da odlično beatboxa – odnosno, oponaša zvuk bubnjeva koristeći usta.

Blaženi među damama je Jakov Jozinović, 12-godišnjak iz Vinkovaca koji je pjevao pjesmu One Night Only. Multitalentirani klinac bavi se tenisom, glazbom, modelingom, a da će biti pravi šarmer zaključio je i Enis Bešlagić. Žiri na njegovu izvedbu nije imao baš nikakvu primjedbu.

"Ti kao dječak se boriš s djevojčicama koje imaju pjevljiviji glas, ali taj tvoj šarm čini da mi zaboravimo sve loše. Ti kažeš da nisi mislio da ćeš dobiti svih pet stolica. I onda ti Bog da takvu energiju da nas kupiš. Prijatelju, ti da si falšao, ja bih se za tebe borio do kraja", poručio mu je Enis, a Indira je ponosno zaključila da je to sve zato što je slavonsko dijete. "To je ta skromnost koju imamo mi koji dolazimo iz tog područja", kazala je Indira.

Iako su pet stolica od žirija dobile i Lana Rubelj te Flora Bašić, žiri je odlučio da su Ivona, Lara i Jakov za nijansu bolji, a tko će se njima pridružiti u polufinalu gledatelji će saznati iduće subote.