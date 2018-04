Screenshot: Twitter

FOO FIGHTERSI iznenadili su posjetitelje koncerta u Floridi pjesmom iz Briljantina, a sve je kulminiralo kad se na pozornici pojavio John Travolta.

Bend bivšeg bubnjara Nirvane Davea Grohla bio je headliner posljednjeg dana festivala Welcome to Rockville, gdje su još jednom publici priredili iznenađenje.

That moment when John travolta comes out on stage for the foo fighters and they start playing grease #welcometorockville #FooFighters pic.twitter.com/dw8R7f8rQW

