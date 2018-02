FOTO Legendu NFL-a sprdaju zbog modne kombinacije: "Izlgeda kao zlikovac iz Jamesa Bonda"

Foto: Instagram

TOM BRADY za dolazak na jučerašnji Super Bowl, u kojem nije uspio pobijediti iako je postao najstariji MVP u povijesti NFL-a, odabrao je modnu kombinaciju koja je postala predmet inspiracije brojnim korisnicima društvenim mreža.

"Tom Brady izgleda kao..." tweet je SB Nationa kojim je sve započelo.

Tom Brady looks like ____________ pic.twitter.com/T69qbc1i6E — SB Nation (@SBNation) February 4, 2018

Vrlo brzo Bradyja su tako neki usporedili s Melanijom Trump.

i can't be the only one who sees this pic.twitter.com/Yrsr2c7XC3 — Grant Brisbee (@mccoveychron) February 4, 2018

Drugi pak misle da je izgledao kao zlikovac iz Jamesa Bonda.

Tom Brady dresses like a Bond villain for Super Bowl https://t.co/36eEbBk4jA pic.twitter.com/KUWcr1yDeg February 4, 2018

"Izgleda kao da je upravo izbacio bolesni zapadno-njemački tehno-pop album", komentirao je netko.

Tom Brady looks like he just dropped a sick West German techno-pop album pic.twitter.com/mkobYS0qKE — John Noonan (@noonanjo) February 4, 2018

"Ili da će glumiti u rebootu Blade Runnera koji će režirati Wes Anderson", dodali su.

“Tom! You just won the Super Bowl! Now what?”



"I’m gonna star in a Blade Runner reboot directed by Wes Anderson" pic.twitter.com/Gw2a0uk87v — Jason O. Gilbert (@gilbertjasono) February 4, 2018

A bilo je tu i raznih drugih usporedbi.

Who wore it better? pic.twitter.com/nHhLzq7E2b — Matt Mullin (@matt_mullin) February 4, 2018