Foto: Twitter

DEČKO britanske misice ostao je zapanjen kad je vidio reklamu za novu sezonu dating showa na televiziji. Naime, u scenu koju je vidio njegova djevojka ljubila se sa zavodnikom britanskoj javnosti poznatim iz drugog reality showa, Love Islanda.

Kirran Girling vidio je djevojku Emmu Pollard, miss engleske grofovije Shropshire, u najavi nove sezone reality showa Celebs Go Dating, te joj se obratio na Twitteru.

@emmapollyy ... you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ