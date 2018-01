"Sigurno mjesto političara": Zavirite u tajanstveni restoran kojeg obožavaju američki predsjednici

Foto: Instagram

1992. godine, na dan kad je za predsjednika SAD-a odabran Bill Clinton, u centru Washingtona otvorio se restoran pod nazivom Cafe Milano.

Šarmantni talijanski restoran udaljen je samo devet kilometara od Capitol Hilla te se vrlo brzo prometnuo u omiljeno mjesto američkih političara i elite Washingtona. Vlasnik Franco Nuschese za The New York Times priznao je da je Cafe Milano "sigurno mjesto okupljanja za rasprave nakon posla, ali i za političke dogovore te mešetarenja raznih vrsta".

Restoran se posljednjih dana našao u centru pozornosti javnosti nakon što je poznati kuhar Jose Andres na Twitteru objavio da mu je zabranjen ulaz na jednu zabavu koja se održavala u Cafe Milanu te za to optužio Ivanku Trump. Nedugo nakon toga, Ivanka Trump osobno se javila Andresu da mu objasni da ona nije imala veze s tim te da restoran nije djelovao po njezinom nalogu. Kuhar je dobio ispriku i od restorana. To je bilo sasvim dovoljno da se mnogi zapitaju kakve to veze Trumpovi imaju s tim šarmantnim restorančićem.

Thank you @CafeMilanoDC Franco Nuschese! I was a guest of the #alfalfaclubdinner2018 “everyone”welcome to the after party, but I’m the only individual not allow in? Is because @IvankaTrump told you so? You should be ashamed of yourself Franco.@washingtonpost pic.twitter.com/iJ5wQM18Z6 — José Andrés (@chefjoseandres) 28. siječnja 2018.

Thank you @IvankaTrump for reaching out. I believe now that you personally had nothing to do.

Let’s now work on what’s important: Immigration reform, where #DACADreamers and Undocumented citizens will become part of a strong USA. With secure borders. With economic growth.👍🏼 — José Andrés (@chefjoseandres) 28. siječnja 2018.

. @chefjoseandres, you are always welcome at @CafeMilanoDC when we are open and in fact, I will host you and toast to all your successes.I am sorry for the misunderstanding.Last night the restaurant was closed for a private Alfalfa Dinner after party...1/2 — Cafe Milano (@CafeMilanoDC) 28. siječnja 2018.

No, Cafe Milan nije isključivo mjesto Donalda Trumpa i njegovih suradnika. Tijekom godina, ovo mjesto ostalo je omiljeno mjesto mnogih političara i administracija u Bijeloj kući. Bio je veoma popularan za vrijeme Clintona, Busha i Obame, a tako je ostalo i za vrijeme Trumpa.

A post shared by Cafe Milano (@cafemilanodc) on May 9, 2016 at 6:46am PDT

Osim političara i poslovnih ljudi, tu se često okupljaju i novinari koji prate rad Bijele kuće. Cijene jela u ovom restoranu kreću se od 150 do 400 kuna, a vlasnik se izrazito trudi osigurati privatnost gostiju.

Rijetko daje intervjue, a od njegovog osoblja nikad nećete dobiti potvrdu o tome tko se nalazi ili nalazio u restoranu. Nije neobično tamo zateći niti pripadnike tajnih službi koji često dolaze kao pratnja visokih dužnosnika koji posjećuju restoran.

Bill Clinton je i dalje čest gost restorana, viđena je tu i Hillary Clinton nekoliko dana prije Trumpove inauguracije, zatim državni tajnik SAD-a Rex Tillerson, senator Joe Manchin te mnogi, mnogi drugi...

Obama je tu večerao s obitelji nakon što je njegova kći Malia završila srednju školu, piše Business Insider, a samo je pitanje trenutka kad će se tu moći vidjeti i Donald Trump.