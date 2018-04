Screenshot: YouTube

FRANCUSKI predsjednik Emmanuel Macron u službenom je posjetu SAD-u te se susreo s Donaldom Trumpom.

Macron je Trumpa pozdravio na, kako Amerikanci to vole nazvati, "europski način", poljubivši ga u svaki obraz. Američki mediji su odmah procijenili da Trumpu nije bilo pretjerano ugodno takvo pozdravljanje pa je Macrona samo dotaknuo obrazom te se brzo prebacio na pozdravljanje njegove supruge Brigitte koju je nešto opuštenije poljubio.

Uz to, Trump je nakon prvog poljupca čvrsto držao Macronovu šaku i pokušao početi s razgovorom, a prema njegovom izrazu lica učinilo se kao da ga je malo iznenadilo kad ga je Macron odlučio poljubiti i u drugi obraz.

Trumpovo oklijevanje primijetili su i tviteraši, a neki su se našalili i da je njihov poljubac bio strastveniji nego ijedan poljubac Donalda i Melanije.

That look on Trump's face after Macron kissed hello. Time to take Paris. pic.twitter.com/TGGmzXApSZ — Cochese (@Constantine2nd) 24. travnja 2018.



Trump just made more skin contact with his kiss of Mrs. Macron than his kiss with First Lady Melania Trump. #TuesdayThoughts pic.twitter.com/bl0TBJFgmL — Steven (@StevensMyName) 24. travnja 2018.

OMG DID TRUMP JUST KISS MACRON ON THE EAR?!?!?!?!? Ewwwww! — atsealevel (@notatclevel1) 24. travnja 2018.