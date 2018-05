Frankina suparnica Britance podsjetila na Jacquesa: "Bio je to najčudniji nastup u dugo vremena"

Foto: YouTube

PRIJE večerašnje prve polufinalne večeri Eurosonga, britanski Metro prisjetio se prošlogodišnjeg nastupa Jacquesa Houdeka s pjesmom My Friend. Točnije, na Jacquesa ih je podsjetila estonska predstavnica Elina Nechayeva koja će svoju zemlju na Eurosongu predstavljati operom.

Britanci su se zbog nje odlučili prisjetiti nekih prijašnjih opernih eurovizijskih trenutaka među kojima se našao i Jacques. "Kad je Jacques 2017. godine najavio nastup na Eurosongu nitko nije očekivao da će izvesti duet sam sa sobom, ali on je učinio upravo to. Bio je to jedan od najčudnijih nastupa na Eurosongu u dugo vremena i bilo je čuđenja kad je prošao u polufinalu, no do finala je postao eurovizijski klasik koji su mnogi zavoljeli. Zauzeo je uvjerljivo 13. mjesto", napisali su Britanci o Jacquesu.

Osim Jacquesa prisjetili su se i Slovenke Alenke Gotar koja je 2007. godine s klasičnom izvedbom zauzela 15. mjesto, zatim Bonaparti.lv iz Latvije koji su iste godine završili na 16. mjestu. Malena Urnman 2009. godine opernom je izvedbom Švedskoj osigurala 21. mjesto, dok je najuspješnija operna izvedba na Eurosongu bila pjesma Grande amore kojom je Italiju predstavio trojac Il volo.

Estonka Elina na eurovizijskim kladionicama drži odlično treće mjesto po čemu bi trebala proći u finale. Našoj Franki Batelić kladionice ne predviđaju prolaz dalje pa se ona trenutno nalazi na 16. mjestu od 19 natjecatelja prve polufinalne večeri.

