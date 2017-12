"Funkcionalna nekrofilija": Priča o seksualnom životu žaba nije za svačiji želudac

Ilustracija: Instagram

POJEDINE vrste žaba prolaze kroz period poznat kao eksplozivno razmnožavanje, tijekom kojeg se veliki broj mužjaka natječe za naklonost plodne ženke.

Osim toga, plodnost kod žaba traje jako kratko pa mužjaci često za oplođivanje imaju samo jednu šansu. Zbog toga, gomila mužjaka pokušava oploditi jednu ženku istovremeno, a s obzirom na to da se parenje odvija u vodi, ženka često ugine jer je mužjaci zgnječe ili udave, piše Indy100.

Ako vam to zvuči užasno, čekajte tek da vidite što se događa s vrstom žaba Rhinella proboscidea. Kod njih smrt ženke ne označava kraj eventualnog parenja. Istraživanje brazilskog Nacionalnog instituta za istraživanje Amazone pokazalo je kako mužjak i dalje može oploditi jaja uginule ženke. Naime, on se priljubi uz tijelo mrtve ženke te se ritmički trlja o nju, a njegovi pokreti s vremenom postanu toliko intenzivni da jaja ispadnu iz ženke. To mužjacima omogućava da ih brzo oplode svojom spermom.

Studija je objavljena u "Journal of Natural History", a vodeći istraživač na njoj, Tiaggo Izzo, fenomen je nazvao "funkcionalnom nekrofilskom strategijom".

On tvrdi i da je ovo vjerojatno jedini način da ta vrsta žabe opstane, s obzirom na to da od velikog broja mužjaka koji se bore da oplode jednu žensku, jedan će naposljetku uspjeti.