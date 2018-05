Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

SPLIT je prije dvije godine uveo zabranu golišavosti u središtu grada. Zabranjeno je šetati gol do pojasa i u kupaćem kostimu. Kazne su od 500 kuna za prvi prekršaj, a ako se radi o recidivistima, komunalni redari mogu "opaliti" kaznu i do tisuću kuna. Za ozbiljnije slučajeve, dakle, one potpuno gole i one koji se kupaju na Rivi, zadužena je policija.

Turistima to ne znači ništa, očito.

Tako je fotograf na rivi ulovio grupu stranaca kojima zakon o odijevanju nije važan, a u blizini nije bilo ni redara koji bi ih upozorio na njega.