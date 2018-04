Gumene rukavice Calvin Klein od 2300 kuna postale teška sprdnja: "Operi suđe sa stilom"

Foto: Ssense/Twitter

LUKSUZNI brend Calvin Klein u novoj je kolekciji izbacio i gumene rukavice koje se u web shopovima mogu pronaći za 390 američkih dolara, odnosno nešto više od 2300 kuna.

Rukavice su u potpunosti napravljene od sintetičke gume što znači da se ni po čemu pretjerano ne razlikuju od, primjerice, rukavica u kojima perete posuđe. Naravno, osim po tome što na njima stoji natpis Calvin Klein.

Dostupne su u ružičastoj boji, a upravo je taj spoj gume i boje bio dovoljan ekipi na Twitteru da krene s izrugivanjem.

"Jedva čekam da izbace četku za WC", "Operi suđe sa stilom", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Do your dishes in style. https://t.co/SDO0jiZun0

I can't wait for the toilet brush! 😏 https://t.co/bM5I9r15lB

Have Calvin Klein taken inspiration from Big Jimmy Jones for their latest £275 'Washing Up Gloves' look 🤔 pic.twitter.com/RfrxXeMnGh