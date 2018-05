Screenshot: Youtube/Twitter

NIKOM nije lako prisustvovati vjenčanju bivšeg partnera, a kad se radi o princu stvari postaju još teže.

Iako je prije Meghan princ Harry bio na glasu kao pravi zavodnik, na vjenčanje je pozvao samo dvije svoje bivše djevojke: glumicu Cressidu Bonas s kojom je bio u vezi od 2012. do 2014. i Chelsy Davy s kojom je bio čak sedam godina.

When you watch your ex get married... 😳 #RoyalWedding #chelsydavy pic.twitter.com/9Z4S0w8NkX

Plavokosoj Chelsy koju je Harry poveo na vjenčanje svog brata Williama, a očekivalo se i da će ju zaprositi, sudeći po njenom izrazu lica, nije baš bilo ugodno na svadbi svog bivšeg.

“I’m fine. This is fine. Why do you ask?”- #PrinceHarry’s ex #ChelsyDavy #RoyalWedding pic.twitter.com/X33lLekJf7