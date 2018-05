Hlače s vezicama ispod kojih nema mjesta gaćicama bizarnije su od traperica koje otkrivaju guzu

Foto: Fashion Nova/Twitter

NAKON što se ekipa na društvenim mrežama načudila rasparanim trapericama koje otkrivaju pola guze brenda Carmar Denim od 1000 kuna, pojavilo se nešto još bizarnije - traperice s vezicama.

Točnije, bolji opis tog odjevnog predmeta bio bi gomila vezica koje spajaju nešto vrlo malo trapera s prednje strane hlača i nešto više trapera sa stražnje strane hlača. A na prvi pogled je jasno - ovdje možete zaboraviti na donje rublje.

Cijena je ipak prihvatljivija od cijene traperica koje otkrivaju pola guze pa se na stranicama brenda Fashion Nova mogu pronaći za 49.99 američkih dolara, odnosno nešto više od 300 kuna.

Visokog su struka, a kako djevojke ne bi baš morale posebno odvezivati svaku vezicu tijekom skidanja, hlače imaju patent straga.

Osim traper verzije, postoji i verzija hlača s vojničkim uzorkom.

A za one hrabrije, tu su i kratke hlače s vezicama koje otkrivaju mnogo, mnogo više, no zbog mnogo manje materijala, cijena im je manja od dužih verzija - 250 kuna.

Tviteraši su odmah iskazali svoje nezadovoljstvo. "Užasna modna ideja", "Pogledajte ovaj užas", "Što nije u redu s ljudima? Zasigurno nitko ne bi nosio ovakvo sranje, a kamoli platio za to!", komentirali su.

The internet isn't loving these bizarre lace-up jeans https://t.co/g93jytTx3j #OMG what is wrong with people....surely no one would wear such crass,cringworthy crap!!! Let alone pay money for 'em :o(