TOM HARDY na vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle pojavio se ćelav i teško ga je uopće bilo prepoznati.

Holivudski zavodnik obrijao se za ulogu Ala Caponea u Fonzu, predstojećem filmu o životu čikaškog gangstera.

Točan datum izlaska filma još uvijek nije poznat, no fanovi ga s nestrpljenjem očekuju, s obzirom na to da je Tom Hardy oduševio transformacijom u mafijaša.

U međuvremenu, fanovi na društvenim mrežama primijetili su kako Hardy, koji je na kraljevskom vjenčanju bio u društvu supruge Charlotte Riley, sliči na Banea, negativca kojeg je igrao u Nolanovu Batmanu.

Tom Hardy came to the #RoyalWedding as Bane! Where’s Batman?! I love him! pic.twitter.com/IRuRWoZmSS

Forget the #RoyalWedding ...I'm more concerned about WHERE TOM HARDY'S HAIR HAS GONE?!?! 😭 pic.twitter.com/i4y7dmu4bK