Hrvati se masovno sprdaju s Martinom Dalić i Plenkijem

Foto:Damir Spehar/Pixsell/Twitter/Facebook

NAKON što je Index objavio privatne mailove ministrice Martine Dalić iz kojih se vidi na koji je način nastajao Lex Agrokor, korisnici Twittera počeli su se masovno sprdati s aferom Hotmail.

S obzirom na to da su i akteri ove afere reagirali na nju kao da se pokušavaju sprdati s građanima koji im daju plaće, teško je zamjeriti običnom puku što im je uzvratio istom mjerom.

Ministre pitali kako koriste mailove. Teško je opisati gluposti koje su izgovorili

Martina Dalić: Isto bih napravila i danas

Sjećate se kako je Dalićka umirala od smijeha? Tog je dana i na hotmailu bilo veselo

Neka jedu kolače

"Neka pišu ustavnu tužbu" je hrvatska verzija one "Neka jedu kolače"

Nisam odavde

Putin za siromašne

Ostavka na pet jezika

Hoće li i tviteri dobiti nagradu za govor godine? Znamo mi i govoriti i pisati na pet jezika. Ostavka. The resignation. Le dimissioni. La démission. Der Rücktritt.

I regret nothing

Hvala na pozivu

Hakeri

Demistifikacija

Bez brige, premijer će sve u vezi tih nekih emailova demistificirati, dedramatizirati i dekriminalizirati. Bit će sve ok. Uzdamo se u mudro vodstvo našeg dragog Andreja.

Krhko je znanje

Spavaš li mirno

Skretanje pozornosti

Mail Martine Dalić je hakirao netko iz Trumpove NSA kako bi skrenuo pozornost sa spačkama koje rade oko Irana.

as simple as that