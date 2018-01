Hrvatska u 2017.: Kad svijetu uspijete podvaliti i goli kurac, tek ste tad zbilja uspjeli

Foto: Facebook/Instagram/Screenshot/Twitter

BILA je ovo zanimljiva godina. U moru informacija kojima smo svakodnevno bombardirani, teško se prisjetiti i dijela onog bitnog što se dogodilo.

Još je teže prisjetiti se gluposti, a mi smo vam, da ne biste lutali kao guske u magli, odlučili na jednom mjestu okupiti neke od najvećih budalaština koje su nas zabavljale u 2018.

No u moru nebitnosti nađe se i nešto zanimljivo.

Kolinda ante portas

Iako se dogodilo još u siječnju, svi se još uvijek rado prisjećamo trenutka kada se predsjednica jedne države (nažalost, naše) odlučila spustiti među običan puk i preuzeti ulogu reporterke s utjecajem novinarke prosječnog srednjoškolskog lista.

Stala je tako pred ogradu Bijele kuće i pretvarala se da ju je netko pozvao da sa svjetskim vođama sjedne za velik stol kako bi zajedno lomili hljeb i pričali o važnim temama.

Međutim, što je babi milo, to joj se i snilo. Ako ste pred ogradom, niste za stolom. Ako ste na odmoru, niste tamo poslovno. Ako ste predsjednica, ne znači da tako i djelujete.

Sve u svemu, bio je to savršen cringefest za početak godine i zabava za cijelu obitelj... Koja se do kraja godine zbog srama preselila u Dublin.

Dupe Sare Seifert

Čovjek bi pomislio da guzica u 2017. jednostavno ne može biti tema "koja će uzburkati duhove", ali dopustite dežurnim puritancima da vas uvjere u suprotno.

Naime, nakon što su Hrvati s barem pet godina zakašnjenja u mainstream odlučili pustiti twerkanje, uslijedili su šok i nevjerica jer je mlada Vukovarka Sarah Seifert sa svojom guzicom odlučila učiniti, zamislite šoka, ono što joj je palo na pamet, a ne ono što bi gomila besposlenih guzičara smatrala prihvatljivim.

Naravno, sve se brzo pretvorilo u medijski cirkus, svi su imali mišljenje i potrebu iznijeti ga, počelo je prepucavanje, priča je ubrzo postala preozbiljna i dosadna, a svi smo još jednom dokazali da smo u stanju usrati i tuđu guzicu.

Porođaj Elle Dvornik

"Koga to zanima" omiljeno je oružje onih koji se pretvaraju da ih "to" ne zanima. Ovog puta jako nas je zanimao porođaj Elle Dvornik, ali to smo uporno odbijali priznati.

Ne želite čitati o porođaju Elle Dvornik? Vjerovali ili ne, postoji mjesto koje zovemo internet. A isti taj internet prepun je sadržaja koji, zamislite čuda, nije porođaj Elle Dvornik. Primjerice, postoji video Ryana Goslinga koji ne želi jesti kukuruzne pahuljice ili barem tri nove vijesti o Donaldu Trumpu koje vjerojatno još uvijek niste pročitali.

Prestanite se ponašati kao da vas je netko prisilio da joj držite ruku kroz dugi porođaj, kupujete pelene, presvlačite dijete, budite se u tri sata ujutro da ga smirite ili trošite novac na raznorazne budalaštine za koje donedavno niste ni znali da postoje.

Vaša je dužnost kliknuti ili ne kliknuti na vijest i ne biti kompletna šupčina jer ona je javna osoba i aktivna je na Instagramu. Ako je pisala o maskari koju obožava (jer je reklamira) i vi ste to čitali, naravno da će pisati o najvažnijoj stvari koja joj se dogodila u životu.

Bago je blago

Mislav Bago ove se godine pokazao kao pravo medijsko blago nakon što je u Dnevniku Nove TV odradio javljanje uživo koje je djelovalo kao video upozorenja zašto je loše miješati alkohol i droge.

S Nove TV poručili su da se radilo o "glavobolji", nitko živ u to nije povjerovao, a do kraja mjeseca svi su se prebacili na nešto deseto jer nacvrcani novinari nisu baš događaj godine.

Ono što se nije smjelo zaboraviti je šupački potez njegovih kolega koji su medijima dostavili video njegovog ponašanja iza kamera. Naime, portal Direktno objavio je video uz naslov "Internetom kruži nova neugodna snimka Mislava Bage", a najveći problem nije u tome da su video objavili nego u načinu na koji su to učinili.

Dakle, ovaj video "ne kruži internetom" nego dolazi izravno s vašeg portala, a to znamo ne zato što smo informatički forenzičari nego zato što ste preko svega nakeljili vlastiti logo.

Ako već drukate, drukajte s mudima.

Bruno vs. Lidija

Bruno Šimleša ovog je ljeta odlučio pobrinuti se za budućnost naših kćeri pa se u sklopu mnogo puta viđene moralizatorske utrke za klikovima pasivno-agresivno obrušio na Lidiju Bačić i petljao nešto o tome da guzice i sise ne bi trebale prodavati glazbu jer on i još nekolicina njemu sličnih vjeruju da to nije dobro za odgoj mladih žena.

Zapravo se nitko više ne sjeća što je pričao i kako je cijela priča završila, ali zapamtit ćemo ovo kao trenutak u kojem se još jedan oženjeni muškarac pretvarao da fotke seksi žena gleda samo kako bi dobio bolji uvid u društveni položaj žena i način na koji se to reflekt... Uglavnom, klasično muljanje.

I dok većina muškaraca to odradi u svoja četiri zida pa ispadnu očiti lažovi samo pred svojim suprugama, ovaj je velemajstor to odradio javno.

Kudos, majstore - kudos!

Koji kurac(?)

Čitatelji vole dijelove tijela. To je vijest. Nešto ti se događa s guzicom? Daj da vidimo. Sisa je izašla iz zone komfora? Gdje je fotka i zašto nije u većoj rezoluciji? Imaš bolnu erekciju? Bam! Pukni gore "prijelomna vijest" i neka svijet uživa.

Naime, Neven Ciganović nakon jednog od mnogobrojnih estetskih zahvata imao je neugodnu nuspojavu o kojoj je obavijestio svoje sljedbenike na društvenim mrežama.

I dobro da je to učinio jer Cigijeva kita doživjela je svjetsku premijeru. O njoj su pisali i strani mediji, a svaki Hrvat osjetio je ponos jer svijetu smo dali poznate sportaše, književnike, glumce, znanstvenike i izumitelje, ali kad im uspijete podvaliti i goli kurac, tek ste tada zaista uspjeli.

Dikan vs. Vlatka

Nekad davno bili su najveći par na sceni. O njihovoj su se ljubavi raspredale priče, a nije bilo lista koji na naslovnici nije imao barem jednu ekskluzivu o ovom izuzetno popularnom paru.

Krajem ove godine vratili su se u velikom stilu, ali njihova priča više nije bila ljubavna nego otužna na nekoliko razina. Naime, Dikan danas ima drugu priležnicu i neobjašnjivu potrebu da bivšoj naplati cipele koje je Vlatka kupila prije sto gladnih godina. Potez je to vrijedan svake osude, ali nažalost bio je to potez koji je rezultirao presudom. Presudom u njegovu korist.

Osuda je iz nekog razloga stigla na njezinu adresu, a kad kažemo "iz nekog razloga" želimo reći "zato što čovjekoliki majmuni znaju koristiti tipkovnice". U glavama otužnog šljama, ovaj šljamerski potez dočekan je gotovo uz ovacije, ali budući da se radi o Dikanu, čak su i najgori među nama teško pronalazili riječi hvale.

Koliko god trubili o drugom, ona je u glavama većine ostala "sponzoruša", a on "veliki zavodnik".

Hana vs. Lucija

"Draga moja, možeš ti misliti da si plus size, ali meni si i dalje samo debela. Lijenost ne želim tolerirati jer ako hiljade žena, majki može paziti na prehranu i vježbati možeš debela i ti. Pusti mi te šuplje priče davanja fensi imena nečemu što nije lijepo", napisala je Hana Hadžiavdagić Tabaković i započela jedan od besmislenijih sukoba na sceni.

Izgledajte kako god želite. Ako ste debeli i osjećate se odlično u vlastitoj koži - super za vas. Međutim, koliko god nitko od nas nema pravo drugu osobu ponižavati zbog izgleda, ništa nije iritantnije od politički korektne ekipe koja svjesno zanemaruje činjenicu da se u mnogim slučajevima radi o nezdravoj debljini, ali to zbog usiljene i neiskrene ispravnosti prikazuju kao čin herojstva.

One nisu heroine, one su debele žene u bikiniju. To nije uvreda, "debelo" je riječ kojom opisujemo ljude s viškom kilograma. Nije zdravo, ali niti su one tražile titulu "uzora mladima" niti smo mi njihovi doktori ili treneri pa nema koristi od toga da ih zbog toga tretiramo drukčije i ukazujemo na očito. To je najobičnija činjenica koju ćemo jednog dana morati prihvatiti jer sve do tog trenutka bit ćemo poticatelji nezdravih navika i licemjeri svaki put kada u istom mediju prozovemo nekog debelog glumca koji se zapustio, objavljujemo članke o epidemiji debljine ili s istim žarom oduševljeno kličemo osobama koje su napornim treningom i odricanjem skinule nezdravi višak i dogurali do tog "savršenog tijela za plažu".

Netko slabovidan ne želi nositi naočale jer smatra da je lijep i bez njih. Njegova stvar, ali ne nazivajte to hrabrošću kako biste se vi osjećali kao bolja osoba.

Di su Di su pare?

Cenzura ima gadnu naviku da vas ugrize za dupe kada je jednostrano prisvajate i tretirate kao nešto što se primjenjuje samo na one s čijim se mišljenjem ne slažete.

Naime, nakon što se cijela liberalna Hrvatska grohotom nasmijala i pozdravila Facebookovu zabranu stranice portala Željke Markić, nedugo nakon toga strašno su se uzjebali kada se isto dogodilo satiričnoj stranici Di su pare (Pretjerivač i još nekoliko njih).

I naravno da razlike postoje. Jedni uporno šire problematičan sadržaj koji je ponekad opasan za neistomišljenike koji im se nađu na meti, a drugi se zajebavaju. Međutim, stranice su u oba slučaja isključene zbog iznošenja stavova s kojima se možete i ne morate slagati, ali ih ne bismo smjeli zabranjivati samo zato što nam idu na jetra.

Da se razumijemo, u oba slučaja se vrlo vjerojatno radi o gomili prijava Facebooku koji sporne stranice automatski isključuje prevencije radi, pa problem i nije u Facebooku (koji, budite sigurni, nema pojma tko što prdi u vukojebinama bogu iza nogu), koliko u ljudima koji se nisu u stanju nositi s neistomišljenicima.

Sve u svemu, bilo je zabavno gledati ovu lekciju iz cenzure građanima Hrvatske koji bi, da mogu, zabranili sve živo i neživo, samo da mogu nastaviti živjeti u balonima i slušati samo ono s čime se bespogovorno slažu.