Htjela se pohvaliti fotkom prstena pa zabunom svima poslala snimku zaručnikova penisa

NAKON što ju je dečko zaprosio, uzbuđena novopečena zaručnica htjela se što prije pohvaliti novim statusom pa je odlučila uslikati prsten i poslati fotku svojim najbližima.

To se pokazalo kao prilično loš potez jer je usred cijelog uzbuđenja zabunom snimila Live Photo, odnosno snimku od tri sekunde, a ono što je "uhvatila" na snimci prilično je razveselilo sve primatelje.

Naime, u trenutku kad je ona pokazivala veliki prsten, u kadar je upao njen zaručnik ponosno pokazujući svoj penis. Budući da nisu primijetili što su snimili, snimku su poslali prijateljima i obitelji, uključujući i roditelje.

🍿 Waiting for my friend to realize she sent us all a Live Photo... pic.twitter.com/dh4cMBZbkp