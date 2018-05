"Iskasapio je žene i djecu": Zgrožena publika bježala s premijere "najužasnijeg filma godine"

Screenshot: Youtube

ČAK STOTINU filmskih kritičara napustilo je dvoranu u kojoj se u sklopu Filmskog festivala u Cannesu prikazivao film "The House That Jack Built" Larsa von Triera. Naime, scene nasilja u filmu toliko su slikovite da publika nije mogla izdržati.

Danski redatelj priznao je da je to njegov dosad najnasilniji film, a s njim se očito složilo stotinjak ljudi koji su u ponedjeljak navečer otišli s premijere.

Naslovnu ulogu Jacka utjelovio je Matt Dillon. Spomenuti Jack je serijski ubojica koji je ubio više od 60 ljudi, a s vremenom je smišljao sve bolnije metode za oduzimanje života svojim žrtvama. Film prati njegov život tijekom 12 godina i prikazuje kako se pretvorio u krvoločnog ubojicu. Među scenama koje su zgrozile gledatelje su ubojstva i osakaćivanja djece.

U publici su uglavnom bili filmski kritičari, a nakon premijere raspisali su se po Twitteru. Sve što su napisali može se sažeti jednom jedinom riječju - gađenje.

"Otišao sam s premijere filma Larsa von Triera. Užasan film. Nije trebao biti napravljen", napisao je kritičar Roger Friedman.

Walked out on LarsvonTrier . Vile movie. Should not have been made. Actors culpable TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA 14. svibnja 2018.

Novinarka Al Jazeere Charlie Angela rekla je da je izašla u pola filma "jer ubojstva djece nisu umjetnost".

"On kasapi glumicu Riley Keogh, on kasapi djecu. A mi bismo to trebali gledati odjeveni u svečanu odjeću", napisao je Kyle Buchanan iz New York Magazinea.

"Upravo sam otišao s filma Larsa von Triera. Odvratno. Pretenciozno. Izaziva povraćanje. Mučno. Očajno", napisao je The Oscar Predictor.

Ramin Setoodah iz Varietyja nazvao ga je najgorim filmom godine.

This is how quickly the audience clearly out after Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built.’ #Cannes2018 pic.twitter.com/yxZJJww71w — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 14. svibnja 2018.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 14. svibnja 2018.

Kritičari su otkrili da je scena zbog koje su izašli ona u kojoj Jack usmjerava pušku prema dvoje male djece i puca im u glave. Druge dvije scene koje su ih razbjesnile su ona u kojoj je Riley Keogh odrezana dojka te ona u kojoj dijete škarama reže nogu patki.

Oni koji su ostali šest su minuta pljeskali nakon završetka filma.