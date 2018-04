Iza svakog prozora netko stoji: Što je sve bitno kod odabira?

Foto: Press

SUVREMENI prozor mora kombinirati nekoliko suprotstavljenih svojstava: mora biti trajan i izdržljiv, imati elegantan dizajn, ali i biti proizveden na način koji troši najmanje prirodnih resursa, odnosno materijala i energije. Biti otporan na sve vremenske uvjete, ali i ekološki prihvatljiv. Inovativan, stalno pratiti tehnološka poboljšanja, ali i ekonomičan u proizvodnji i prihvatljiv na kompetetivnom i financijski oslabljenom tržištu. Uz to, prozori nisu nimalo jednostavan dio građevine; oni su dio ovojnice zgrade i moraju osigurati njen kontinuitet iako, po definiciji, predstavljaju otvore u fasadi - svojevrstan prekid kontinuiteta. S takvim zadacima se, po tržišnoj ocjeni uspješno, profine Grupa sa svojim markama Kömmerling, Trocal i KBE nosi još od prvog serijski proizvedenog PVC prozora u svijetu, koji je izašao upravo iz ove kuće, onog Trocalovog iz davne 1954. godine.

Za niskoenergetsku gradnju potrebna su inteligentna rješenja.

Tri aspekta igraju važnu ulogu u toplinskoj izolaciju prozora: izolacijska svojstva samog profila, izolacijska stakla s kvalitetnim rubnim spojevima i spoj prozora sa zidom građevine. Profili KBE 76, Kömmerling 76 ili Trocal 76 već u standardnoj izvedbi postižu vrijednost Uf = 1,0 W/(m2K). Za izrazito niskoenergetsku i pasivnu gradnju, punjenje komore za ojačanje pjenom dodatno povećava izolacijski učinak, što omogućuje izradu elemenata čak do vrijednosti Uw = 0,73 W/(m2K), zadovoljavajući i standarde za pasivne kuće - inovativna tehnologija ProEnergyTec. Omogućen je i enormno širok raspon ostakljenja, sve do izolacijskog trostrukog stakla i posebnog funkcionalnog ostakljenja širine do 48 mm. To spriječava gubitke energije uz omogućen ulazak sunčeve topline i svjetlosti - štednja energije i troškova grijanja spojena s vrhunskom estetikom nikad nije bila jednostavnija i dostupnija.

Premium sustav profila System 88 s Uf vrijednostima 0.95 W/(m2K) prvi je sustav PVC profila u svijetu koji u standardnoj izvedbi, dakle sklop okvir-krilo-letvica + ojačanja u okviru i krilu, zadovoljava zahtjeve pasivne gradnje. Naravno, te zahtjeve danas mogu zadovoljiti svi ozbiljni proizvođači, ali s raznim dodacima i umecima, što bitno utječe na konačnu cijenu proizvoda.

Svjetlo je bitno za ljudski opstanak, čini nas sretnijim i povećava naš osjećaj opće ugodnosti. Dobro osvijetljen i privlačan interijer važan je aspekt idealnog životnog prostora. Sustave podizno / kliznih stijena PremiDoor 88 i PremiDoor 76 odlikuju visoka stabilnost i izvrsne izolacijske vrijednosti uz iznimno „vitak“, elegantan vizualni dojam. Moguće je postići čak i UD vrijednost propisanu za pasivne kuće od 0.8 W/(m2K) i to kod elemenata visine do 2.9 m i standardne širine 6.5 m, a zvučna izolacija dostiže impresivnih Rw = 45 dB.

Među novitetima u ponudi kliznih sustava svakako treba istaknuti inovativne klizne prozore / vrata PremiSlide, razvijene na osnovi sustava 76 i iznimno pogodne za kombinacije u velikim, višedjelnim elementima, kao i atraktivne PremiFold harmo stijene, predstavljene nedavno na najvećem svjetskom događaju u branši, sajmu Fensterbau Frontale 2018 u Nürnbergu, na kojem je još jednom profine Grupa bila najveći izlagač.

Estetika je više od trenda.

Dakako da prozore ne možemo i ne smijemo svesti na puku energetsku efikasnost - radi se o oblikovno iznimno atraktivim dijelovima fasade i estetski faktor je nezaobilazan. Odabirom sustava Trocal, KBE i Kömmerling vi sami odlučujete želite li svoje prozore uklopiti u cjelinu ili ih iskoristiti kao neponovljiv akcent cjelokupnog dizajna.

Osim velikog izbora boja, dekora i površinskih obrada, profine je i predvodnik u tehnologiji jedinstvenih kombiniranih spojeva aluminija i PVC-a. Aluminij je otporan na vremenske uvjete, dugo zadržava svoju vrijednost te uz eleganciju i visoku stabilnost nudi širok izbor mogućnosti oblikovanja, a u ovom spoju preuzima i statičku funkciju. S druge strane, PVC je sinonim za visoke vrijednosti toplinske i zvučne izolacije. AluClip® u raznim izvedbenim varijantama patentirani je, zaštićeni sustav (europski patent EP 1 877 640 B1) i nositelj niza međunarodnih i hrvatskih priznanja.

Važnost izbora izvođača

Prilikom odabira prozora potrebno je uzeti u obzir tri ključna elementa koji u podjednakoj mjeri utječu na kvalitetu. Prvi element čine kvalitetni profili, stakla i okovi. Drugi se odnosi na proizvodnju prozora, a treći na ugradnju istih. Ako bilo koji od ta tri elementa nije odrađen kako treba, svaka energetska bilanca pada u vodu. Dakle, osim vrhunskih komponenti jako je važno i tko prozore proizvodi i ugrađuje. Autorizirani partneri profine Croatia, proizvođači PVC stolarije sustava Kömmerling, Trocal i KBE prolaze kontinuirano stručno osposobljavanje i spremni su u svakom trenutku zadovoljiti najviše standarde struke, što potvrđuju i brojni izvedeni objekti na najrazvijenijim tržištima Europske unije.

Tržište na prekretnici

U Hrvatskoj konačno, uz uobičajene dječje bolesti, kako-tako funkcionira sustav potpora za energetske obnove – fizičkim osobama i javnom sektoru. Prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada (2010/31/EU), od početka 2019. godine sve zgrade javne namjene moraju biti izgrađene po nZEB principu, dok obveza energetske obnove po nZEB principima na snagu stupa početkom 2021. godine. Koncept nZEB (near Zero Energy Building) gradnje u sebe uključuje upravo ono što profine Croatia godinama ističe kao bitno: kvalitetni materijali i proizvodi - svakako, ali i pravilna ugradnja, pravilni spojevi, međuodnos elemenata, sastavnica građevine, upotreba obnovljivih izvora energije i ekološka svijest općenito. Onaj tko ne bude radio po ovim načelima već sada ne može računati na poticanu gradnju, a uskoro će biti i potpuno izbačen iz tržišne utakmice. profine Croatia je i među tvrtkama utemeljiteljima nZEB konzorcija, projekta pokrenutog ove godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Ekologija

Punih 11 godina prije preporuke Posebne komisije za okoliš EU, još davne 2004. godine Trocal, KBE i Kömmerling izbacili su olovo i teške metale iz svih procesa proizvodnje i koriste isključivo eko-prijateljske Zn-Ca (cink-kalcij) stabilizatore. Bio je to tehnološki i financijski izuzetno zahtijevan zadatak, ali su se napori isplatili - rezultat je bio materijal još boljih tehnoloških i izolacijskih svojstava, uz to i potpuno ekološki. U međuvremenu je profine-ova oznaka greenline postala pokazatelj pripadnosti europskoj ekološkoj eliti.

Načelo održivosti se primjenjuje i na kraju životnog vijeka prozora, koji se tada inteligentno recikliraju i koriste u proizvodnji novih profila.

Zaključak

Ulaganje u nove prozore treba povećati dugoročnu vrijednost vaše imovine. Odlukom za KBE, Kömmerling ili Trocal sustave profila zajamčena vam je najviša kvaliteta koja se isplati na duge staze. Odabrali ste dizajn koji se odlikuje svojom neprolaznom elegancijom i estetskom privlačnošću, a znatne uštede energije, osim povećavanja vrijednosti vašeg doma i stvaranja trajne udobnosti i stabilnosti za vašu obitelj, ukazuju i na vašu brigu o okolišu.

