Jackie Kennedy je znala da je muž vara i htjela se razvesti: Je li ovo razlog što je ostala s njim?

JOHN i Jackie Kennedy jedan su od najpoznatijih parova u povijesti Sjedinjenih Država. Jackie, jedna od najobožavanijih prvih dama Amerike, Johna Kennedyja je upoznala na jednoj zabavi 1952., a s njim je ostala do njegove smrti 1963.

Iako je predsjednik Kennedy bio poznat kao zavodnik te imao brojne afere, Jackie ga nikad nije napustila. U knjizi Jackie, Janet and Lee autor J. Randy Taraborrelli bacio je novo svjetlo na život slavne Jacqueline Kennedy Onassis, no otkrio je i neke stvari dosad nepoznate javnosti, primjerice da je Jackie vrlo dobro znala za brojne preljube svog muža i razlog zbog kojeg je ipak ostala s njim.

"Mnogi senatori i drugi ljudi koji su radili za predsjednika čuli su ih kako razgovaraju o tome i bilo im je jasno da ona zna što se događa. Nije bila naivna. Često su razgovarali o tome i ona mu je dala do znanja da joj je dosta", tvrdi autor.

Da je znala za njegovu najpoznatiju aferu sa seks bombom Marilyn Monroe tvrdi i Christopher Andersen, autor knjige "These Few Precious Days: The Final Year of Jack and Jackie".

"Osamdesetih sam intervjuirao ljude koji su radili s njim i samo ih je nekoliko tvrdilo da nisu znali za afere. Jackie je znala, glupo bi bilo pretpostaviti da nije. Siguran sam da ha je voljela. Bila je jako povrijeđena zbog toga, a varanje smatrala bolešću koju je naslijedio od svog oca. Brinula je zbog Marilyn jer je ova bila nestabilna. Nikad niste znali što će reći ili učiniti. Marylin se nadala da će se on razvesti od Jackie i oženiti nju, sve dok ju on nije odrezao iz svog života", tvrdi Andersen.

Jackie je, navodno, u dva navrata razmišljala o razvodu, no oba su je puta majka i sestra Lee Radziwill odgovorile od toga.

Prvi put se to, stoji u knjizi, dogodilo 1956. nakon što je rodila mrtvu kćerkicu. John je za to vrijeme bio na krstarenju Mediteranom i nije se vratio da bude uz nju u tom teškom periodu.

Kad je o ideji da se razvede od njega progovorila sa sestrom, Lee nije bila uvjerena da je to dobra ideja.

"Rekla joj je da si ona priželjkuje muža poput Jacka, nekog tko će učiniti nešto veliko sa svojim životom, a tako i njenim. Nije bilo bitno što je nevjeran", piše Taraborrelli.

"I tata je varao mamu pa je na kraju sve bilo u redu", navodno joj je tom prilikom rekla sestra.

Kad se povjerila majci i rekla joj da nije sigurna može li imati povjerenja u supruga, ova joj je odvratila: "Povjerenje je za slabe", piše autor i dodaje:

"Ona je željela da Jackie nađe način da se nosi s tim. Htjela je da stvari funkcioniraju drugačije, no pomirila se s tim da moćni i utjecajni muškarci varaju."

Sličnog je stava i Pamela Keogh koja je napisala knjigu Jackie Style.

"Ona je došla iz svijeta gdje se na preljub gledalo kao na nešto što muškarci rade i bilo je prihvaćeno. Ondašnje žene su na to gledale vrlo pragmatično", rekla je ona za portal Irish Culture.