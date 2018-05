Jelena Karleuša izvrijeđala fanove Nives Celzijus: "Klošari ružni, nakaze..."

Foto: Instagram

NIVES Celzijus ovih je dana boravila u Beogradu, a tom se prilikom družila s Jelenom Karleušom. Nives je na svom Instagramu objavila fotku s Jelenom te se zbog toga našla na meti brojnih pratitelja koji su razočarani činjenicom da se njih dvije druže.

"Baš si našla s kim ćeš se slikati, kvari ti prosjek, povraća mi se kad je vidim, fuj", napisao je jedan dečko na Instagramu, a Karleuša mu je žestoko uzvratila.

"Nakazo, kad vidim tebe i tebi slične, shvatim da i vi nesretni gnomovi imate pravo da živite, ma koliko mali, ružni i zli bili... to se zove tolerancija i sažaljenje", napisala je Karleuša.

Uslijedilo je još pogrdnih komentara, a Karleuša im je i dalje odgovarala.

"Ja razumijem vas, klošare ružne... Vi nemate drugu opciju sem da vrijeđate žene po netu i drkate jer ste toliko ružni da možete samo mamu svoju da jebete koja vas je tako odgojila", zaključila je pjevačica.

U raspravu se na kraju uključila i Nives.

"Jelena moja, volim te. Osim sto si ribetina (uživo i jos sto puta ljepša), zvjezdetina, ti si i ono sto me najvise impresionira, ljudina... To se rijetko viđa, pogotovo u svijetu showbizza. Nije prvi put da tako dodem u Srbiju na snimanje, nikoga ne poznajem, nitko me ne ferma pol posto. Svi su uvijek nešto veliki i bitni, neće ni da te pogledaju, a kamoli upute neku riječ ohrabrenja. I tako ja uvijek prestrašeno koračam po studiju, tražim neko prijateljski raspoloženo lice, a najradije bih pobjegla, osjećam se ko govno... I onda se pojavis ti, s osmijehom i ponovo se osjećam ko covjek. Hvala ti", napisala je Nives Karleuši.