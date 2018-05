Jeste li primijetili rupicu na prozoru aviona? Ona bi vam mogla spasiti život

Foto: 123rf/Youtube/Twitter

MALENA rupica na dnu prozora aviona spasila je život mnogim putnicima na liniji Southwest Airlinesa.

Avion koji je letio iz Chicaga u Newark morao je prisilno sletjeti u Cleveland nakon što je na visini od osam tisuća metara puklo staklo na prozoru, piše Daily Mail.

Situaciju je spasila sitnica koju mnogi putnici i ne primjećuju, malena rupica na dnu svakog prozora u avionu. Uloga te rupice je sigurnosna, ona regulira pritisak na prozorsko staklo koje dolazi iz kabine i vanjskog dijela aviona tako što propušta malo zraka.

Prozori aviona se uglavnom rade od tri sloja; vanjskog, srednjeg i unutarnjeg, koji su napravljeni od skrila i stakla. Sigurnosna rupica nalazi se na srednjem sloju, a služi kako bi regulirala razliku između tlaka u kabini (koji je u porastu) i tlaka izvan aviona (koji je u padu).

On my way to NJ for work and #Southwest957 gets a window crack. Only outside crack so we're all safe. On our way to NJ in new plane. Thanks to the @SouthwestAir crew and pilots for handling it professionally. pic.twitter.com/CB4s7SQtS3