J.K. Rowling uočila nešto zanimljivo u Trumpovu potpisu i brutalno mu se narugala

Foto: Twitter

AUTORICA Harryja Pottera J.K. Rowling narugala se Donaldu Trumpu na temelju njegova potpisa i pokupila 21 tisuću lajkova na Twitteru.

Jedan korisnik Twittera objavio je fotografiju na kojoj se vidi Trumpov potpis te se zapitao: "Zašto? Zašto je njegov potpis tako velik? Zašto, Bože, zašto?", a J.K. Rowling imala je odgovor.

Why? Why is his signature so big? Why, god, why? pic.twitter.com/uCXcD9fpOl — Russ (@RJonesUX) 9. svibnja 2018.

"Nisam vjerovala u grafologiju do prije tri minute", napisala mu je uz objašnjenje da potpis poput Trumpovog imaju "arogantne, uobražene, ohole osobe koje se hvale komplimentima i postignnućima" te imaju "tiranske tendencije" te "lažnu osobnost" i mogu postati "megalomani s manjkom samokritike".

Dok su je Trumpovi kritičari slavili zbog te objave, bilo je i onih koji su joj ukazali na to da je sličan potpis imao i Barack Obama, a neki su ukazali na to da i ona sama ima jako velik potpis.