John Cleese obožavateljima iz Hrvatske dao posljednju priliku da ga vide - dvaput

Foto: Press

SVI ONI koji su pratili lik i djelo britanske komičarske družine Monty Python jako dobro znaju Johna Cleesea. Danas 79-godišnji glumac, komičar, redatelj, scenarist i, mnogima manje znano, diplomirani pravnik s Cambridgea istim žarom radi ono što ga je proslavilo još davne 1969., kada je serija Leteći cirkus Montyja Pythona ugledala svjetlo dana. Tada je sve krenulo, a kada je nešto kasnije, 1975., Cleese zajedno sa svojom tadašnjom suprugom Connie Both, također glumicom, osmislio humorističnu seriju Fawlty Towers zacementirao je svoj put prema zvijezdama u svijetu komedije.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A da je njegov humor besmrtan dokazuje i posljednja turneja koja traje od stoljeća sedmog, ili, ako ćemo pisati ne-Cleeseovim jezikom, više od pet godina, a koju je on znakovito i na sebi svojstven način ironično nazvao Posljednja prilika da me vidite prije nego što umrem. S obzirom na to da mu se ta posljednja prilika nekako oduljila i nikako da umre, stigao je i u naše krajeve.

Obožavateljima iz Hrvatske tako je isto dao posljednju priliku da ga vide, i to dva puta - paradoks koji prolazi samo kod Cleesea. I baš zato ne čudi da je prvi nastup rasprodao za tren te je odlučio zakazati još jednu posljednju priliku da ga hrvatski obožavatelji vide i nasmiju se do suza 17. lipnja u Lisinskom.