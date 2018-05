Kad prvi seks pođe po zlu: "Mislim da ću se usrati..."

Foto: Instagram

PRVI je seks za većinu ljudi iskustvo koje nikad neće zaboraviti, ali nekima su se ta iskustva pokazala malo neugodnijima od očekivanog.

Junaci ovih priča za Cosmopolitan su podijelili svoja smiješna i neugodna iskustva koja su doživjeli tijekom prvog seksa.

Ne ulazi

"Bilo mi je 17 godina i bila sam silno zaljubljena u njega pa sam odlučila popustiti. Kad je legao na mene, ništa se nije događalo. Čini se da je moje tijelo odlučilo nikoga ne puštati unutra. Bila sam toliko stisnuta da nije mogao ući u mene.

Pokušavali smo nekoliko dana, raspitivali se kod prijatelja i istraživali na internetu sve dok nisam pročitala da poze u kojima su žene gore njima daju veću kontrolu. Trebalo mi je punih 15 minuta da sjednem na njega i bilo je jako bolno, ali nikad neću zaboraviti izraz njegova lica kad je shvatio da smo uspjeli."

Velika očekivanja

"U srednjoj školi hodao sam s godinu dana starijom curom, što je u to vrijeme bila velika stvar. Čekali smo dva mjeseca, a klincu poput mene to se činilo kao cijela vječnost.

Kad me napokon pozvala k sebi, očekivao sam nevjerojatan seks. Gledao sam hrpetine pornića i bio siguran da znam što radim. Pitala me jesam li ovo već radio i rekao sam da jesam, što je bila laž.

Nakon što smo promijenili nekoliko neudobnih i pomalo bolnih poza, napokon sam bio unutra. Trideset sekundi poslije bio sam gotov. Mislim da je bila pomalo razočarana.

Iako više nismo u kontaktu, volio bih da zna kako mi je bila prva i da ni s kim drugim više neću doživjeti takvu povezanost."

Neočekivan obrat

"Prvi seks doživjela sam sa svojim prvim pravim dečkom. Iako je on već imao seksualnog iskustva, bio je vrlo strpljiv. Nakon što smo to napokon učinili, otišli smo u kineski restoran gdje je on naručio hrpu mesa.

Tijekom romantične šetnje kući, odjednom je stao, zgrabio me za ruku i rekao da se moramo vratiti. Nije mi bilo jasno što se događa, a kad sam ga pitala, pogledao me sav znojan i prestrašen i rekao: 'Mislim da ću se usrati u gaće.'

Romantičan dan koji sam čekala tolike godine završio je tako da sam ga čekala ispred restorana u čiji je zahod uletio obaviti posao."

Asistencija prijatelja

"Tijekom školskih praznika u drugom razredu srednje škole imao sam tulum. Navratila je i cura kojoj sam se jako sviđao i počeli smo se šlatati.

Kad sam usred akcije shvatio da nemam kondom, morao sam se raspitati među prijateljima na tulumu, a jedan je frend otišao u svoj auto po njega.

Kako sam bio vrlo nervozan kad sam stavio kondom, više nisam imao erekciju. Skinuo sam ga i usput poderao pa sam morao ponovno izaći i poslati frenda po drugi.

Kad smo to napokon počeli raditi, bio sam toliko nervozan da nisam mogao svršiti. Nije pomoglo što ju je njezin otac cijelo vrijeme pokušavao nazvati, a kad mu se nije javljala, počeo je nazivati njezine prijatelje.

Na kraju nam je jedna njezina frendica upala u sobu i prekinula nas kako bi joj priopćila da odmah mora krenuti kući."