Kako privilegirani u Hrvatskoj razlikuju glavu od guzice? Sigurno ne po sadržaju

MAKARSKI sud, prema pisanju Slobodne Dalmacije, prednjači u sporosti, aferama, mitu i korupciji. Na zemljišniku je najveća gužva. Tu milijarde čestica neprekidno cirkulira zrakom stvarajući auru oko glave referenta, pa klijent odmah shvati tko je vrhovno biće, a tko običan smrtnik. Da bi klijent vidio čestice, treba hrpom materijalnih dokaza obasjati referenta. Dokazi se obično donose u kuverti te o njihovom broju ovisi brzina i mogućnost uknjižbe. Često se dogodi da referente, za vrijeme njihovog radnog vremena, sretnete na splitskoj rivi, u tržnom centru ili kafiću. Zbog toga opravdano sumnjate u istinitost teksta Slobodne Dalmacije. Naime, kako je moguće podmititi činovnike kad nikad nisu na radnome mjestu?

Rasprave se, doduše, uvijek odgađaju iz opravdanih razloga; nedavno je konobar-sezonac gospodinu sucu umjesto kraće kafe donio produženu. Sudac je uložio prigovor, ali dok se to uvelo u knjigu žalbe pauza se odužila do ručka. Klijent je za to vrijeme čekao pred sudnicom, pokušavajući u tih nekoliko sati dovršiti sudoku. Nažalost, pet sati nije bilo dovoljno, pa se klijenta odobrovoljilo zakazujući mu narednu raspravu za nekoliko mjeseci. Dotad bi sudoku trebao biti riješen. Rasprave se mogu odgoditi i pravovremeno; kad sudac zna da mu se taj dan ne radi ništa, on već ujutro može otkazati raspravu najavljenu za popodne. Ako mu se da i toliko. Ako ne, klijent će po dolasku iz Dubrovnika i sam shvatiti da sudac nije prisutan te da se rasprava odgađa.

Ako trebate vještaka iz Splita koji će potvrditi da je vaše ono šta papir već nepobitno dokazuje, njegov dolazak ćete platiti 1.500 kuna. Toliko naime košta da izgovori DA, što je mala cijena imajući na umu koliko novaca potroše mladenci za istu riječ.

Da biste uknjižili vrt od 90m2 treba vam geodet, odvjetnik, portir, svjedoci, upisničar, tajnica, pisarnica, katastar, vještak, sudac, zemljišnik-sve su to nule koje se pridodaju početnom broju vaših kvadrata.

Najteži je prvi pečat. Kao što duša ide u čistilište tako papiri najprije idu u portirnicu. Ne znate čeka li vas raj ili pakao, ali nadate se najboljemu. Na portirnici napustite svaku nadu jer je osoba na porti to već učinila. Imate priliku popraviti joj dan, pa uljudno pozdravite i nasmiješite se. Ako osoba i nakon vas ostane namrgođena, šutljiva i zlovoljna, nemojte to shvaćati osobno-nisu uspjeli ni oni prije vas. U zemljišniku će vas sigurno pozdraviti jer se oni, za razliku od portirnice koja ne radi s novcem, raduju svakome.

Slobodna Dalmacija navodi da neki naši zemljišno-knjižni referenti imaju iza sebe niz odbačenih optužnica, ali ne zato što nisu krivi nego jer nema dokaza za utvrđivanje krivnje. Zemljišno-knjižni referenti čvrsto stoje na zemlji, pa je teško izbiti im tlo pod nogama.... Osim kad ne odmaraju noge na uredskom stolu, ali na klijentov "Dobar dan!" odmah ih spuste. Neki radije dižu noge van ureda, u privatnosti vlastitog stana kojeg su stekli sa svojih deset prstiju. Nožnih. Slobodna Dalmacija ne otkriva potječu li spomenuti referenti iz uglednih obitelji te se bilo kakav ugled u njihovom slučaju odbacuje. U Makarskoj se ljudi i inače dijele na ugledne i neugledne, a ugledniji su oni koji imaju više optužnica. Jedna nije dovoljna da bi čovjek bio cijenjen u društvu. Za ugled na razini države potrebno je mnogo više; najmanje dva profitabilna poduzeća treba odvesti u stečaj, desetak puta biti osuđen, a na slobodi, imati više kuća, a manje stanova, skrušeno priginjati glavu pred oltarom, a bahato je dizati van crkve, imati više ljubavnica, a biti vjeran jednoj stranci-vladajućoj. Sve to zahtijeva veliki napor, pa mnogi naši sugrađani to ne mogu, premda žele. Neki od njih se trude i lijepo je vidjeti takvo zalaganje kod onih koji ne mogu pogoditi padež, a mogu paragraf.

Kad se klijentu smuči u stomaku od stavaka i članaka hrvatskog (be)zakon(j)a, otkriti će da u sudskim zahodima nema toaletnog papira. Bar ne u zahodima namijenjenima građanstvu. A zar bi građanin bio tu da nije u velikoj nuždi? S obzirom da građani financiraju sranje cjelokupnog sudstva, zar ne zaslužuju i sapun da nakon toga operu ruke? Ili su čiste ruke privilegija optuženih guzica? Kako privilegirani razlikuju glavu od guzice; sigurno ne po sadržaju?

Dok o tim pitanjima razmišljate u zahodu Općinskog suda u Makarskoj, rješenje vam se nameće samo po sebi. Tim Rješenjem obrišite guzicu.

