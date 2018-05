Kamera snimila odvratan moment kad se žena u fast foodu skinula, posrala i time gađala zaposlenika

Screenshot: LiveLeak

KAMERA je snimila odvratan moment kad je žena u Kanadi ispraznila crijeva i time gađala osoblje fast food restorana, navodno jer je nisu pustili u WC "zbog prijašnjeg ponašanja".

U snimci se vidi žena u kanadskom fast food restoranu Tim Hortons kako se svađa sa zaposlenikom, da bi nakon nekog vremena odlučila isprazniti crijeva.

Tad je uzela nekoliko salveta sa strane i zaposlenika koji je držao mobitel u ruci i, pretpostavlja se, zvao policiju, gađala fekalijama. Zatim ga je gađala i salvetama.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

So today at a Tim Hortons 20 mins away from me this happened....🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/6aPRSu1w1M