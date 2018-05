Kardashianka ima samo 44 kilograma: Priznala je što jede da ostane tako mršava

Foto: Instagram

KOURTNEY KARDASHIAN uskoro će napuniti 40 godina, a svi se slažu da nikad nije izgledala bolje.

U epizodi obiteljskog showa Keeping Up With The Kardashians emitiranoj u petak otkrila je da ima samo 44 kilograma.

Potom je na svojoj stranici KourtneyKardashian.com objavila listu dodataka prehrani koje koristi svakog dana.

"U ovom trenutku, moja prehrana temelji se na umjerenosti. Trudim se jesti zdravo kad sam kod kuće i održati ravnoteži zdravog organskog povrća i voća, zdravih masnoća i proteina. Shvatila sam da to što jedem utječe na sve, od moje kože, preko mog raspoloženja, do razina energije", napisala je.

Honey Ryder Objavu dijeli Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) Tra 9, 2018 u 1:56 PDT

Potom je pobrojala sve što unosi u svoje tijelo tijekom dana.

"Najprije popijen nadomjestak kolagena pomiješan s vodom. Tijekom dana pokušavam piti što više vode, pogotovo tijekom tjelovježbe. Potom popijem svoj smoothie s dodacima poput proteina iz riblje kosti, ulja s trigliceridima srednjeg lanca i algama E3Live. Potom je vrijeme za hranu. Za ručak biram organsku zelenjavu i najčešće jedem salatu. U posljednje vrijeme radim svoju salatu s avokadom, kuhanim jajima, krastavcem i rajčicama. Popodne pijem vrući zeleni čaj i nešto pregrizem. U posljednje vrijeme otkrila sam čips sa slanutkom koji mi se stvarno sviđa. Za večeru jedem grilani losos ili piletinu, pire od cvjetače s češnjakom, pržene mrkve i brokulu s bijelom rižom. Jedem bijelu rižu navečer jer ju je tada najlakše probaviti, moj nutricionist tvrdi da je smeđa riža za ručak, a bijela za večeru", napisala je.