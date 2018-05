Kate je na kraljevsko vjenčanje obukla staru haljinu, a mnogi smatraju da je to napravila namjerno

Foto: Gulliver Image/Getty Images/Twitter

KATE MIDDLETON se na kraljevskom vjenčanju pojavila u očekivano elegantnom izdanju, ali ono što je mnogima upalo u oko je bila činjenica da se u istoj kombinaciji pojavila već dvaput do sad.

Kate je za tu priliku odjenula jednostavnu svijetlu haljinu koju je dizajnirao Alexander McQueen, a koju je upotpunila velikim ukrašenim šeširom.

Iako su je neki optužili da je se na vjenčanju pojavila u neprikladnoj, bijeloj boji, The Insider piše da je haljina ipak blijedožute boje, ali da se Kate u njoj do sad pojavila već dva puta: u srpnju 2015. na krštenju princeze Charlotte i na kraljevskoj ceremoniji Trooping The Colour u lipnju 2016.

Ekipa na Twitteru smatra da je vojvotkinja to učinila namjerno kako ne bi odvlačila pozornost od Meghan na njen veliki dan.

Kate wearing a dress she has worn TWICE before. Charlotte's christening and the Queen's birthday. #RoyalWedding

Truly the nicest gesture she could show her now sister-in-law. Absolutely nothing to see here! Focus on the bride! pic.twitter.com/WQ0Vq8QfB0