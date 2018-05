Kim i Kanye žive u vili od 43 milijuna dolara, a ovakav interijer nikad ne biste očekivali

Foto: Instagram

KANYE WEST je od početka svog braka s Kim Kardashian uporno tvrdio da se u njihovoj kući neće snimati njen show Keeping Up With The Kardashians. A onda je on sam na Twitteru objavio fotografije koje prikazuju interijer njihove 43 milijuna dolara vrijedne vile.

Najprije je objavio fotku ogromnog hodnika, uz koju je pitao svoje obožavatelje izgleda li im hodnik kao da je njime prošla poplava.

do this look like the sunken place 😂 pic.twitter.com/ixzKnaaaSy — KANYE WEST (@kanyewest) 25. travnja 2018.

Potom je objavio fotografiju blagovaonice u kojoj je sve bijelo, od stolaca, preko stola do kipa ženskog torza u pozadini.

Potom se vratio u "potopljeni" hodnik.

more tweets from the sunken place 😂 pic.twitter.com/nJQdQ2aVKn — KANYE WEST (@kanyewest) 25. travnja 2018.

Ubrzo se javila Kim, koja je muža podsjetila na pravilo koje je sam smislio.

"Hm dušo, imali smo pravilo da nećemo pokazivati našu kuću na društvenim mrežama. Možemo li sad dopustiti snimanje KUWTK u našoj kući?" napisala je.