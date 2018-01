"Kroz suze sam vidjela njegovu spermu": Glumica bolno detaljno opisala kako ju je silovao Weinstein

Foto: Guliver Image/Getty Images/Instagram

GLUMICA Rose McGowan u svojim je memoarima pod naslovom Brave otkrila detalje o navodnom napadu od strane Harveyja Weinsteina 1997. godine na Sundance filmskom festivalu.

The New York Times posjeduje primjerak memoara u kojima McGowan opisuje kako se njezin sastanak na doručku u hotelu s Weinsteinom bez njenog znanja preselio u njegovu hotelsku sobu. Kad je stigla u sobu, Rose tvrdi da je Weinstein strgao odjeću s nje, naredio joj da sjedne na kraj jacuzzija te je počeo oralno zadovoljavati dok je u isto vrijeme masturbirao.

"Ukočila sam se, kao kip", opisala je glumica kako se osjećala neposredno prije navodnog napada. Sve se to odvijalo u hotelu Stein Eriksen Lodge u Deer Valleyju. "On je glasno uzdisao, a ja sam kroz suze vidjela njegovu spermu kako pluta na jednom mjehuriću u jacuzziju", opisala je kako je njihov "susret" završio.

A post shared by Rose McGowan (@rosemcgowan) on Jan 29, 2018 at 2:41pm PST

Napad koji je opisala Rose McGowan izuzetno nalikuje napadu koji je opisala Argentina Argento, a koji se dogodio samo nekoliko mjeseci kasnije, iste godine na festivalu u Cannesu. I Rose je, poput Argentine, napisala da je odglumila orgazam u nadi da će sve brže završiti.

McGowan je nakon toga pozvana na jedno fotografsko snimanje za film Phantoms koji je igrao na festivalu, a u kojem je ona glumila. Kad je Benu Afflecku, koji je igrao s njom u filmu, rekla što joj se dogodilo, on joj je navodno rekao: "Kvragu, rekao sam mu da to prestane raditi!"

Affleck danas na sve načine pokušava izbjeći odgovor na pitanje o tome je li istina da je znao za Weinsteinovo zlostavljanje mladih glumica.

"Vrlo malo seks simbola Hollywooda uspije pobjeći netaknutih umova, ako uopće uspiju ostati živi", napisala je u jednom trenutku u knjizi.

A post shared by Rose McGowan (@rosemcgowan) on Jan 16, 2018 at 6:38am PST

Nakon napada McGowan je imala jako malo podrške od drugih, a odvjetnik joj je navodno savjetovao da o svemu šuti "jer joj nitko neće vjerovati". McGowan tvrdi da se Weinstein potrudio da joj uništi karijeru. "Činilo se da svaki ljigavac u Hollywoodu zna za taj najranjiviji trenutak mog života. A ja sam bila kažnjena zbog toga", kaže Rose čija je karijera veoma brzo krenula nizvodno.

The Times je prošle godine objavio da je McGowan za šutnju od Weinsteina dobila 100 tisuća dolara. Ipak, ona je u studenom prošle godine javno progovorila o svemu.

McGowan trenutno priprema svoj novi reality show koji će se emitirati na televiziji E!, a prilikom jednog panela na kojem ga je promovirala zamolila je sve da ne izgovaraju ime Harveyja Weinsteina te otkrila da je morala prodati kuću da bi platila pravne troškove.

Ranije je optužila i Roya Pricea, bivšeg šefa studija Amazon da je za sve znao, no da joj nije htio pomoći. "Rekla sam mu da me silovao, ponavljala sam to. Rekao mi je da to nije dokazano, ja sam mu rekla da sam ja dokaz", rekla je glumica.

Memoari izlaze 30. siječnja.