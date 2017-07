Legendarni ex-Yu roker otkrio: "Potomak sam Gavrila Principa"

Screenshot: YouTube

ZORAN KOSTIĆ CANE, frontmen benda Partibrejkersi, dao je intervju za Nedeljnik u kojem je otkrio jednu neobičnu, dosad nepoznatu stavku iz svog obiteljskog stabla.

"Ja sam potomak Gavrila Principa. Majka Gavrila Principa i moj pradjed su rođeni brat i sestra", rekao je Cane.

"Mi smo obiteljski partibrejkeri. Mi smo partibrejkeri kroz epohu i vrijeme. Svašta se pisalo o Gavrilu. Najgore je što su nas učili je to da je njegov metak ubio trudnu ženu. Nije istina. Sofija Chotek nije bila trudna. Ona je dva mjeseca prije dolaska u Sarajevo imala težak pobačaj. To čak nisu sami Austrijanci smislili već naši austrijski učenici. Suština je da je to bila borba za slobodu. Nije mogao napisati molbu: 'Ej, Ferdinande nemoj nas ugnjetavati.' Jer kako god gledaš kroz povijest mi smo htjeli biti Austriji pri ruci, ali uvijek smo bili zloupotrebljeni. Gavrilo nije bio sam. Tu su bili i Hrvati, muslimani. Mehmedbašić je imao namazan nož otrovom i htio je ubosti cara u samoj sarajevskoj vijećnici. Čabrinović je bacio bombu. Gavrilo je iz trećeg pokušaja napravio to što je napravio. Kao što znamo, htjeli su cara ubiti i Tin Ujević i ekipa. Gavrilo je sa svojih nepunih 19 godina dao život da bi svi mi živjeli zajedno", ispričao je Cane.

Posljednjih dana šuškao se o raspadu Partibrejkersa, ali ispostavilo se da to nije točno, već da Cane samo provodi mnogo vremena sa svojim drugim bendom "Škrtice", što ne znači i da će napustiti kultni bend.