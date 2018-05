Ljubav je na selu: Denis grlio Goranu pa priznao da mu se sviđa druga

Foto: Press

NA FARMI kod Miljenka u Čibači došlo je vrijeme za poravnavanje nekih računa. 'Ja sam čula od cura da, kad ja izađem sutra… Znači, odluka je već donesena pa sam ja već spakirala kofer. Ne vidim se ja više ovdje i imam nekih drugih obveza', rekla je Mara, a Miljenko je rekao da nitko umjesto njega ne može donijeti tu odluku.

'Ako smo mi pridonijele da ona ide kući, idem ja umjesto nje', kazala je Zorka. 'Ali zašto se javljaš ako nisi pridonijela?', upitala ju je Mara. 'Moja haljina, moja štikla, moj Zagreb i odoh ja', dodala je Mara.

Farmer Hrvoje poveo je Sandru M. u šetnju kako bi je upoznao sa svojim životinjama. Pokazao joj je sovu koju je liječio i koju je odlučio pustiti u šumu, a Sandra je dobila čast pustiti je. Lana i Sandra za to su vrijeme češljale konja češljem nove Sandre.

A otkad je Mara otišla, Miljenkove dame kao da su malo živnule pa su krenule u uređivanje suhozida i čupanja korova.

Denis je svoje cure pustio da malo dulje odspavaju, a priredio im je i doručak te rekao da ih vodi na izlet. U Čvrstecu je Darijeva mama cure odvela na frizuru, gdje su se napričale o tome koja što radi na imanju te kako koja od njih vidi Daria. Mama je ispitala teren i saznala sve što je zanima.

Josip je Nikolinu i Mirjanu odveo u maslinik, gdje im je pokazao vrste maslina. 'Ovo je maslina orkula stara deset godina...', krenuo je objašnjavati Josip te dodao da se od maslina rade salate, što je cure zbunilo. 'Ispada kao da u stvari ništa ne zna', komentirala je Mirjana nakon što je Josip nastavio pričati o 'ekstra djevičanstvenom ulju'.

A kad se već činilo da je Denis pronašao onu pravu, izgleda da je ipak odlučio neke opcije ostaviti otvorene. Tako su on i Gorana odlučili malo porazgovarati nasamo. 'Pričao sam s njom jer nismo imali dotad priliku. Saznao sam puno stvari o njoj', kazao je Denis. 'Monika je prekrasna cura i ja vas dvoje vidim skupa', rekla mu je Gorana, a Denis je rekao da se nikad ne zna. 'Ma ja sam ti ždrijebica koju ne možeš ukrotiti', kazala mu je Gorana nakon što joj je Denis rekao da i ona ima šanse.

Ipak, kasnije joj je priznao da mu se sviđa Monika, no rekao je i Gorani da dobro izgleda i da mu se fizički sviđa. Dok je Monika jahala, Gorana je rekla Denisu da joj je hladno pa ju je čvrsto zagrlio, a u tom trenu je taman došla Monika, koja ništa nije komentirala pa je Denis zagrlio i nju.

Vatroslav je cure odveo na barku loviti ribe, a kada ga je Valentina upitala što je to ješka, on joj je objasnio na svoj način. 'To ti je ono što su na meni moji mišići, ono što tebe privuče na meni, tako ribu privuče kruh', rekao joj je Vatroslav, a cure su se nasmijale.

U Benkovcu je Mirjana nazvala prijateljicu telefonom i kazala joj da je šokirana Josipovim ponašanjem i da se zeznula što je došla. 'Niti je za posel, niti je za objasniti nešto što zna. Samo ga Nikolina zanima, masline su skoro upropastili kad smo bili u masliniku i tak'..', morala je prekinuti razgovor Mirjana jer se Josip pojavio skuhavši joj kavu. 'Lijepa gesta, ali imala sam predosjećaj da će mi reći da idem doma', objasnila je Mirjana.

Kad ju je Josip upitao kako joj je bilo na farmi, rekla je da se pomalo neugodno osjećala. 'Jesmo li ti izgledali kao da smo zaljubljeni?', upitao ju je Josip. 'Pa prije bih rekla napaljeni!', priznala je Mirjana. 'Vi se ne odvajate jedno od drugog, imate kakve planove u budućnosti?', upitala ga je. 'Imamo, ja vidim budućnost s njom. Prava je žena i domaćica', kazao je Josip, no Mirjana je iskreno rekla da ne smatra Nikolinu nekom domaćicom.

'Ja ne znam gdje je meni pamet bila da dođem na tu farmu', zaključila je Mirjana i rekla Josipu da malo više da prostora Nikolini, a ne da joj stalno visi za vratom. Josip se nije složio s njom. 'Došlo je vrijeme da napustiš farmu, je li ti žao?', upitao ju je Josip. 'Nije mi žao jer mi nisi posvetio nikakvu pažnju i nemam ništa protiv', rekla je Mirjana s osmijehom.